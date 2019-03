Plus de 2 000 manifestants à Tours contre la casse du service public, mardi 19 mars

Une manifestation intersyndicale contre la casse du service public et pour plus d'égalité sociale a réuni environ 2 200 personnes, mardi 19 mars, à Tours. Le gros des troupes était constitué d'enseignants et de personnel de santé.

Indre-et-Loire, France

Environ 2 200 personnes ont manifesté dans le centre-ville de Tours mardi 19 mars, en début d'après-midi, pour plus de justice sociale et fiscale. La CGT, FO, la FSU, et Solidaires appelaient à une journée de grève et de manifestation contre la casse du service public. Dans le cortège tourangeau, les plus grosses délégations étaient celles des enseignants et des personnels de santé.

Parmi les revendications, le SMIC à 1 800 euros

Le métier d'une infirmière, ce n'est pas que de laver les patients. C'est aussi le sens humain, être présent pour eux, les accompagner. Rester à coté de quelqu'un qui est en train de partir, qui est en fin de vie, ça devient de plus en plus difficile, car on doit tout faire rapidement". Témoignage d'une infirmière qui travaille depuis 34 ans au CHRU de Tours

Le cortège s'étirait sur plusieurs centaines de mêtres © Radio France - Boris Compain

La grève a touché plus d'une trentaine d'écoles, à Tours. Au niveau national, le ministère de l'éducation affirme que le mouvement a été suivi par un quart des enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Le principal syndicat du primaire recense pour sa part 40% de grévistes.