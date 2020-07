Plus de 2,5 millions d'euros de subventions votées pour l'Indre par la Région Centre-Val de Loire

Ce vendredi, le Conseil régional Centre-Val de Loire a voté le versement de subventions d'un montant total de 2,5 millions d'euros pour le département de l'Indre. "Nous continuons de soutenir les porteurs de projets afin de préserver l’activité économique et de sauvegarder les emplois menacés", écrivent les élus du Groupe Socialistes, Radicaux et Démocrates dans un communiqué de presse.

Ces subventions doivent permettre à plusieurs projets de se concrétiser. Plus d'un million d'euros sont réservés par exemple à l'aménagement du territoire. Un autre million est destiné à financer des projets de formation professionnelle continue et d'apprentissage, et notamment pour la réalisation de travaux d’accessibilité et de restructuration du CFA BTP 36 à Châteauroux.

Un peu plus de 180 000 euros sont alloués au secteur de la culture, avec par exemple l'acquisition d'instruments pour des associations et des écoles de musiques.