Plus de 2.500 piscines non déclarées au fisc en Ardèche

Depuis un an, la direction générale des Finances publiques teste dans 9 départements un nouveau dispositif de détection des piscines non déclarées par intelligence artificielle. En Ardèche, cela a permis de repérer plus de 2.500 piscines et de récolter près de 925.000 euros de recettes.