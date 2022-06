Plus de 2 Français sur 3 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des 6 derniers mois

Selon une enquête Harris Interactive publiée jeudi, plus de 2 Français sur 3 ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat au cours des six derniers mois. Après plusieurs mois d'inflation, plus de la moitié des Français sont désormais "très préoccupés" par les risques d'augmentation des prix.

Plus de 2 Français sur 3 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé ces six derniers mois

L'inflation record qui touche la France depuis plusieurs mois pèse de plus en plus dans les esprits. Selon une enquête Harris Interactive publiée ce jeudi, plus de la moitié des Français se disent désormais "très préoccupés" par les risques d'augmentation des prix.

Ils sont d'ailleurs plus de 2 sur 3 à avoir le sentiment que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des six derniers mois. Ce ressenti, ces Français l'attribuent très nettement (94%) à la hausse des prix du marché, plutôt qu'à une diminution de leurs ressources. Dans leur quotidien, si ces Français ressentent cette flambée des prix dans tous les secteurs (énergie, alimentation, hygiène, tourisme, loisirs), ils sont plus de 9 sur 10 à avoir perçu personnellement une augmentation des prix du carburant, des énergies du quotidien (chauffage, eau chaude, électricité), des produits alimentaires, y compris sur les produits frais, commes les fruits et légumes et les produits laitiers.

Plus de 2 Français sur 3 pensent que le plus dur est encore à venir

Quant à l'avenir, pas d'optimisme. Puisqu'ils sont plus de la moitié (62%) à estimer que leur pouvoir d'achat baissera encore dans les prochains mois, et plus de 2 sur 3 à penser que le plus dur est encore à venir. 7 Français sur 10 ont aujourd’hui le sentiment de devoir faire des efforts importants pour maintenir leur budget à l’équilibre. Une tension particulièrement élevée pour les plus modestes, puisque près de 8 Français sur 10 aux revenus faibles estiment devoir faire des efforts importants, contre plus de 2 sur 3 pour ceux aux revenus moyens, et 1 sur 2 pour ceux aux revenus élevés.

C'est pourquoi pour pouvoir financer des achats essentiels, plus de la moitié des Français (55%), indiquent qu’il leur arrive "souvent" de renoncer à certaines dépenses pour acheter des éléments essentiels. Les sorties au bar et au restaurant sont les premières à être sacrifiées. Viennent ensuite les vêtements, les vacances et les loisirs. À noter que plus d'un quart des Français préfèrent rogner sur leurs activités et le shopping, plutôt que sur leur capacité d'épargne (18%).

Les Français se tournent majoritairement vers les produits en promotion

À l'inverse, il y certaines dépenses sur lesquelles les Français refusent de rogner. En premier pour un quart d'entre eux : l'alimentation, budget sur le podium des priorités pour plus de la moitié des Français. Ce poste de dépense apparaît comme le plus incompressible alors qu'il est également considéré comme le secteur dont les prix ont le plus augmenté. Arrivent ensuite, l'hygiène, les énergies et le logement. Dans ce contexte, 6 Français sur 10 se tournent désormais "le plus souvent possible" vers des produits en promotion, et plus de 4 sur 10 utilisent également dès qu'ils le peuvent des bons de réduction et des bons d'achat.

Sondage Harris Interactive pour les enseignes Casino, réalisé en ligne les 6 et 7 juin 2022 sur un échantillon de 1 013 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, et selon la méthode des quotas.