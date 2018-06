Entre 20 et 25 millions d'euros pour rénover le centre commercial existant et construire une extension des Atlantes, c'est la somme que va engager la société propriétaire des lieux. Un projet qui devrait voir le jour d'ici 2021 pour faire entrer les Atlantes dans l'ère moderne du commerce.

Saint-Pierre-des-Corps, France

C'est donc un vaste chantier de modernisation et d'agrandissement des Atlantes, la Galerie Marchande et le Centre Commercial de Saint-Pierre-des-Corps, qui va être mené par son propriétaire Eurocommercial*. Eurocommercial, propriétaire des Atlantes depuis 1992, souhaite engager des trauvaux pour répondre aux besoins des commerçants et des envies de clients qui ont évolué. Une rénovation du centre commercial a eu lieu en 2010 car le site avait mal vieilli. Mais l'opération projetée actuellement est d'une autre envergure. Une rencontre a eu lieu récemment en Mairie de saint-Pierre-des-Corps entre la maire Marie-France Beaufils et les propriétaires du centre commercial.

Un centre commercial qui fonctionne mais vieillissant

Ils ont d'abord établi un constat : le centre commercial fonctionne, mais il faut être réactif pour éviter d'être dépassé par les nouvelles exigences des enseignes et de citer l'exemple de H&M qui avait une boutique de 780 m² dans la galerie marchande. H&M est parti parce que la norme actuelle pour leurs boutiques est de 2.000 m².

"Par ailleurs, certaines enseignes qui occupent une surface importante comme Toys'R Us connaissent des difficultés (le premier distributeur de jouets américain s'était déclaré en faillite en septembre 2017)" explique encore ce représentant d'Eurocommercial. "On sait aussi que Boulanger a un espace surdimensionné." Et d'expliquer aujourd'hui que "pour des enseignes telles que Orchestra ou encore La Halle, elles sont sur des surfaces de 600 m² et elles ont besoin de 1.800 à 2.000 m²"

Une extension des Atlantes sur 2 hectares et une végétalisation du site

D'où l'intérêt pour les propriétaires d'avoir acheté, il y a 3 ans, l'ancien emplacement de Point P, un site d'un peu plus de 2 hectares avec l'intention de proposer des surfaces adaptées aux besoins actuels des enseignes.

Mais le projet de rénovation et d'extension ne s'arrête pas là. Eurocommercial veut végétaliser les hectares des Atlantes pour les rendre plus attractifs, proposer des aires de jeux pour les enfants et des lieux de restauration attractifs.

PPRI et transports en commun dans le cahier des charges remis par la Mairie

Le futur projet d'extension sur l'ancien site Point P devra prendre en compte toutefois, selon le cahier des charges présenté par la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps, le PPRI (plan de prévention du risque inondation). Il faudra donc une certaine architecture pour intégrer le risque de crues pour les magasins et les parkings. Mais il faut également penser aux grands travaux d'infrastructures dans les cartons de la Mairie depuis plusieurs années : l'accès sud de la gare TGV et les voies de circulation pour les transports en commun.

Coût total de l'investissement : entre 20 et 25 millions d'euros. L'année 2018 sera consacrée à obtenir les autorisations. La rénovation et le projet pourraient être achevés en 2021.

* Eurocommercial est propriétaire de 12 centres commerciaux à travers toute la France, mais aussi en Belgique, Italie et Suède, dans lesquels ils accueillent 140 millions de personnes chaque année.