Plus d'une centaine d'emplois sont à pourvoir dans la filière cuir en Nouvelle Aquitaine

La filière cuir recrute en Périgord et alentours : Hermès, Weston, Repetto etc. ne trouvent pas assez de maroquiniers et selliers, et proposent de former les candidats.

Dordogne, France

C'est une filière qui emploie déjà 3.900 salariés en Nouvelle-Aquitaine, et qui a créé 900 emplois depuis cinq ans. Mais le cuir manque de main d'oeuvre qualifiée. ResoCuir, qui regroupe presque 70 entreprises en Nouvelle-Aquitaine et notamment en Dordogne (comme Repetto, LIM Group, Hermès Weston, Antarès, et leurs sous-traitants comme Rubi-Cuir) lance un appel pour trouver des coupeurs, piqueurs, monteurs, gainiers, etc. Le message de ResoCuir est clair : "si le métier vous plaît, nous pouvons vous former."

Des formations assurées pour les volontaires

Le président de RésoCuir Laurent Duray, par ailleurs patron de CWD à Nontron, constate surtout un manque de personnel formé en maroquinerie, et parfois en sellerie, alors que la chaussure est en crise et embauche moins. "_Les grandes entreprises du luxe ont encore et encore des besoins pour accompagner leur croissance_. nous cherchons des artisans que nous formerons, soit en reconversion soit en formation initiale. Dans 95% des métiers, il n'y a pas besoin de bagage particulier en arrivant, ce sont des métiers pour lesquels nous nous engageons à former."

Un centre de formation dédié au cuir à Thiviers

La filière cuir dispose pourtant d'un centre de formation à Thiviers : le lycée Porte d'Aquitaine a déjà formé près de 220 personnes depuis la 2015, et compte aujourd'hui 67 élèves en maroquinerie ou sellerie (43 pour la formation initiale aux CAP, 7 pour le baccalauréat professionnel en apprentissage, et 17 adultes en reconversion vers un CAP).

Le lycée Portes d'Aquitaine dispense une formation de sellier © Radio France - Harry Sagot

Les candidats à un emploi ou une formation peuvent joindre le RésoCuir sur internet ou au téléphone : 09.51.51.39.23.