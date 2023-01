Plus de 200 millionnaires demandent à être davantage taxés par les dirigeants mondiaux

Ils ont fait fortune et demandent à être davantage taxés par les dirigeants des pays où ils vivent. Alors que le forum économique de Davos se tient cette semaine en Suisse, 200 millionnaires ont écrit une lettre aux dirigeants mondiaux pour leur demander de les taxer davantage, et ainsi investir dans "notre bien commun", indique franceinfo ce mercredi. Une lettre relayée par l'ONG Oxfam France, et ouverte à d'autres signataires.

ⓘ Publicité

Parmi les signataires de cette lettre, qui viennent de treize pays différents, deux Français : un homme nommé Jonathan Hallama et une femme nommée Eugénie E, dont le nom de famille n'est pas précisé dans sa totalité.

L'acteur américain Mark Ruffalo et la productrice américaine Abigaïl Disney, petite-nièce de Walt Disney, figurent également parmi les signataires.

"Vous devez nous devez nous taxer, nous les ultra-riches"

Ces millionnaires appellent donc les dirigeants mondiaux à mettre en place un impôt sur les plus fortunés, alors que depuis dix ans, selon Oxfam, les plus riches dans le monde ont vu leur patrimoine augmenter de 50%. "Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant", écrivent les millionnaires dans leur lettre.

"Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C’est une économie simple et de bon sens", poursuivent-ils, évoquant "un investissement pour notre bien commun et un avenir meilleur". "En tant que millionnaires, nous voulons faire cet investissement", affirme le texte.

"En France, plus de 120.000 personnes possèdent un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars. Tout en haut de l’échelle, Bernard Arnault est désormais l’homme le plus riche au monde", commente Oxfam France dans un communiqué, ajoutant que "taxer la fortune des milliardaires français à hauteur d’à peine 2% permettrait de financer le déficit attendu des retraites".

"Venez en France, nous saurons vous taxer", réagit Bruno Le Maire

"Venez en France, nous saurons vous taxer", a réagi Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, sur franceinfo ce mercredi. "Toutes les personnes fortunées qui veulent venir en France sont les bienvenues, elles seront taxées justement et efficacement", assure-t-il. "Le Trésor public français accepte tous les chèques", a ironisé Bruno Le Maire, qui rappelle que la France est "l'un des pays avec le taux d'imposition parmi les plus élevés des pays développés".