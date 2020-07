Qui pour reprendre "Frank et Pignard" ? Deux repreneurs sont sur les rangs pour racheter l'entreprise de décolletage de la Vallée de l'Arve. Le tribunal de commerce de Grenoble étudie les offres ce jeudi.

Plus de 200 postes pourraient être supprimés chez "Frank et Pignard" en Haute-Savoie

Frank et Pignard à Thyez, Google Street View

Deux ans après son rachat, l'entreprise de décolletage "Frank et Pignard" est de nouveau à vendre. Plus de 200 postes devraient être supprimés. "Frank et Pignard" installée à Thyez est l'une des sociétés de décolletage emblématique de la vallée de l'Arve, elle emploie 365 personnes. Elle a été placée en redressement judiciaire le 2 juin dernier.

Deux repreneurs potentiels présentent leur dossier ce jeudi après-midi au tribunal de commerce de Grenoble. La première offre de reprise est portée par trois des quatre actionnaires actuels, qui proposent de garder 128 salariés (et donc la suppression de 237 postes). La deuxième offre émane d'un chef d'entreprises qui garderait 162 personnes (203 suppressions de postes).

L'audience se déroule ce jeudi 23 juillet à 14h au tribunal de commerce de Grenoble. Le jugement sera rendu la semaine prochaine, le mardi 28 juillet.