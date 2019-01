Plus de 200 retraités manifestent à Valence

Les retraités manifestent ce jeudi en Ardèche et en Drôme. Après Aubenas et Romans, plus de 200 personnes ont défilé dans les rues de Valence, à l'appel d'une large intersyndicale.

Valence, France

Le recul partiel du gouvernement sur la hausse de la CSG n'a pas calmé l'énervement des retraités. Ils étaient plus de 200 à arpenter les rues de Valence ce jeudi, et attendent bien plus d'efforts de la part de l'Etat.

Des mesures attendues

Pas question de se satisfaire des "cadeaux" accordés par le Président Macron, disent-ils ironiquement. Leurs revendications : que plus aucun retraité ne paye la CSG, le retour de l'Impôt Sur la Fortune, et une augmentation plus importante des retraites que les 0,3% consentis par le gouvernement.

Les retraités ont défilé pour leur pouvoir d'achat, dans les rues de Valence © Radio France - David Meilhac

Cause commune avec les gilets jaunes

Nombreux sont les manifestants à regarder d'un bon œil le mouvement des gilets jaunes. Certains le portent d'ailleurs sur le dos, d'autres encouragent les retraités à faire des actions coups de poing.

Si on s'accroche au wagon des gilets jaunes, ça va prendre". Jean-Pierre, retraité à Guilherand-Granges

Les responsables syndicaux voient également tout l'intérêt de fédérer un mouvement commun de contestation.

Moi j'ai vu sur les ronds-points beaucoup de petits retraités avec les gilets jaunes, on ne peut pas critiquer un mouvement qui vient du peuple." Danielle Garnier, secrétaire CGT de l'union des syndicats de retraités drômois.

Une large intersyndicale appelait à manifester ce jeudi. © Radio France - David Meilhac

Outre les 200 manifestants de Valence, ils étaient mercredi 80 à Romans, autant à Romans. D'autres défilés étaient organisés à Privas, Annonay et Tournon.