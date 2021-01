Plus de 2000 jeunes ont déjà bénéficié de l'opération "Un jeune, une solution" en Haute-Vienne

Mise en place en août dernier par le gouvernement, l'opération "Un jeune, une solution" a déjà permis en Haute-Vienne à plus de 2000 jeunes de construire leur avenir professionnel. Beaucoup ont pu suivre des formations en entreprise, d'autres ont même décroché un CDI et tous ont pu trouver leur voie

Ils s'appellent Bastien, Yann, Célia ou Laure... Ils ont entre 18 et 26 ans et ont tous des profils bien différents. Ce sont quelques uns des 2000 jeunes qui en Haute-Vienne ont bénéficié de l'opération "Un jeune-une solution"mise en place par le gouvernement l'été dernier pour permettre à ces jeunes de construire un projet professionnel. En contrepartie les entreprises qui accueillent des jeunes peuvent bénéficier d'une aide à l'embauche.

Un accompagnement sur mesure pour bâtir un projet de vie

La solution proposée aux jeunes se traduit le plus souvent par des formations explique Nathalie Roudier, la responsable de la DIRECCTE (la direction des entreprises et du travail) en Haute-Vienne. "Nos jeunes ont aujourd'hui une solution, nous avons des contrats d'apprentissage qui ont été signés à l'automne, mais aussi beaucoup de contrats Parcours Emploi Compétence qui permettent d'accompagner individuellement et avec un tuteur les jeunes en entreprise autour d'un projet, des missions de service civique ont aussi été déployées et des formations à tous niveaux de qualification" explique Nathalie Roudier qui voit là un bon moyen pour les jeunes de construire un projet de vie.

Célia, 18 ans, a enfin trouvé sa voie dans un EHPAD

A 18 ans, Célia, une jeune habitante du quartier prioritaire de la ZUP de l'Aurence à Limoges, a enfin retrouvé confiance en elle. "A 15 ans je ne savais pas quoi faire, j'étais paumée, j'ai essayé le lycée Maryse Bastié puis une formation en vente au lycée Marcel Pagnol, j'ai travaillé dans une boulangerie mais avec la crise sanitaire on ne m'a pas gardé et du coup je suis allée à la mission locale" raconte la jeune fille. C'est là qu'on lui a proposé des stages puis un Parcours Emploi compétence dans un EHPAD à Panazol. "Là ça m'a ouvert des portes, quand on se sent bien dans une entreprise on donne le meilleur de nous et maintenant je vais essayer de rentrer à l'école d'aide soignante" confie t-elle encore.

En Corrèze ce sont 1 400 jeunes qui ont bénéficié de l'opération "Un jeune une solution".