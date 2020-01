Nouvelle manifestation ce vendredi à Orléans contre la réforme des retraites

Ils étaient entre 2000 et 2500 selon les observations de France Bleu Orléans, 5000 selon les syndicats organisateurs. Les opposants à la réforme des retraites ne lâchent rien et ont de nouveau défilé dans les rues d'Orléans.

Orléans, France

La mobilisation reste importante à Orléans, contre la réforme des retraites : ils étaient entre 2000 et 2500 dans les rues du centre-ville ce vendredi matin, et même 5000 selon l'intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires, CFE-CGC, UNEF. C'est (un peu) plus que lors de la dernière manifestation le 16 janvier dernier à Orléans.

Dans le cortège, qui a défilé dans le calme, on note la présence de nombreux cheminots et enseignants, et des retraités. Julia, directrice d'école à Etampes, "en a marre. Les enseignants sont toujours la cinquième roue du carrosse, on va devoir travailler plus longtemps, et on ne sera quasiment pas augmentés niveau salaires".

Les syndicats, mobilisés depuis le 5 décembre, restent mobilisés, en ce jour de présentation en conseil des ministres de la réforme des retraites (instaurant un "régime universel à points") et annoncent d'ores et déjà une nouvelle nouvelle journée interprofessionnelle le mercredi 29 janvier.

Les enseignants étaient nombreux dans le cortège orléanais contre la réforme des retraites, à Orléans, le 24 janvier 2020 © Radio France - Christophe Dupuy

La FSU, premier syndicat enseignant, reste très mobilisée © Radio France - Antoine Denéchère

Les cheminots d'Orléans dans le cortège le 24 janvier 2020 © Radio France - Christophe Dupuy

Des manifestations étaient également organisées à Gien et Montargis ce vendredi matin, et à Pithiviers vendredi après-midi.