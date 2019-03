Plus de 2.000 propositions d'emploi au salon TAF, organisé par la région Occitanie à Nîmes

177 entreprises de tous les secteurs d'activité sont présentes jusqu'au mercredi 27 mars au Parc des expositions de Nîmes pour le salon TAF organisé par la région Occitanie et Pôle Emploi. Plus de 2.200 emplois y sont proposés.

Nîmes, France

14.000 offres d'emploi restent non pourvues chaque année en Occitanie. Pour mettre en relation directe ceux qui cherchent et ceux qui demandent, la Région organise depuis plusieurs années les salons TAF en partenariat avec Pôle Emploi et les missions locales. Jusqu'à mercredi soir à Nîmes, 177 entreprises de tous les secteurs d'activités (agriculture, hôtellerie-restauration, tourisme, industrie...) sont présentes au Parc des expos de Nîmes. Plus de 2.000 postes seront proposés.Tous les publics sont concernés : lycéens, apprentis, demandeurs d'emploi ou salariés qui souhaitent se reconvertir ou créer leur emploi.

"Le gros intérêt, c'est qu'on peut trouver sur un même lieu sur deux jours, l'ensemble des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation."

Emmanuelle GAZEL, vice-présidente de la Région Occitanie, chargée de l'emploi

Le monde de la recherche de l'emploi est complexe

Quinze salons TAF sont organisés par la Région à travers toute l'Occitanie, à chaque fois en adéquation avec les besoins du territoire concerné. "Les entreprises présentes arrivent à pourvoir 80% de leurs offres suite à ce salon TAF. Si le demandeur d'emploi manque de compétences dans tel ou tel domaine, il pourra aussi sur ce salon rencontrer un organisme de formation et voir comment il peut progresser."

Depuis la loi NOTRe, les régions ont vu leurs compétences renforcées en matière de développement économique. Emmanuelle Gazel, la vice-présidente en charge de l'emploi rappelle que "l'Occitanie est celle qui forme le plus de demandeurs d'emploi".

Le salon TAF se tient jusqu'au mercredi 27 mars au Parc des expositions de Nîmes, de 9h à 17h. Un autre est organisé jeudi 28 mars à Mende à l'Espace événement Georges Frèche : 70 entreprises seront présentes pour 150 postes à pourvoir.