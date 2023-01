Plus de 255 000 voitures en 2022 : 2° année record pour Toyota Onnaing depuis sa création

En moins de 2 ans, la Yaris Cross assemblée à Toyota Onnaing a réussi à se hisser dans le top 5 du segment des SUV citadins, au delà des espérances du président Jim Crosbie qui se félicite des bons débuts du SUV "On est très très contents de la performance de la Yaris Cross".

Après sa petite soeur Yaris, elle est la voiture la plus produite en France avec plus de 160 000 unités l'année dernière soit 63% de la production du site nordiste, 37% pour les Yaris 4 dont 100 000 ont aussi été produites en République Tchèque.

Malgré 15 à 20 jours d'arrêt de production liée à la crise des semi-conducteurs, l'usine a réussi à produire plus de 250 000 voitures l'année dernière, 20 000 de moins que prévu, mais c'est quand même une année record pour l'usine en terme de volumes.

Prévision de plus de 280 000 voitures en 2023

Et malgré la crise de ces composants électroniques qui va se poursuivre en 2023, la crise énergétique et l'inflation, le président de TMMF est confiant pour l'avenir et table sur plus de 280 000 voitures cette année, dont 90% d'hybrides.

Une technologie que le constructeur japonais veut maintenir pour le moment, malgré la perspective de 2035 année où tous les véhicules neufs en Europe devront être 0 carbone. Il n'est pas question pour le moment de passer à l'électrique assure Jim Crosbie

"L'hybride représente les 2 tiers de nos ventes en Europe, et le ratio continue à augmenter, donc on sait très bien que l'hybride répond parfaitement aux besoins des clients en terme d'économies, réduction de carbone, et prix très attractif. L'hybride restera donc notre technologie principale à court terme ici en Europe"

Objectif 4000 CDI en 2024

Le site qui emploie plus de 5000 personnes (premier employeur privé du Valenciennois) continue son plan de transformation de 500 CDD en CDI annoncé cet été, et l'objectif c'est de passer le cap historique des 4000 CDI fin 2024.