Depuis le 1er mars 2020, près de 30.000 entreprises de Savoie et Haute-Savoie ont déposé une demande d'activité partielle, selon le service statistique du ministère du Travail. Les secteurs les plus touchés : commerces, garages automobiles, restauration ou même les agences de voyage.

Plus de 270.000 salariés de Savoie et Haute-Savoie concernés par le chômage partiel

Deux mois de confinement total, puis une reprise en demi-teinte selon les secteurs : évidemment cette crise sanitaire du Covid-19 va laisser des traces dans le domaine économique.

La DARES (service statistique du ministère du travail), dévoile ses premiers chiffres concernant les demandes d'activité partielle entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020.

1.3 million de demandes d'activité partielles ont été faites en France, l'Auvergne Rhône-Alpes étant la région la plus concernée après l'Ile-de-France.

18.000 entreprises concernées en Haute-Savoie

La Haute-Savoie, département à forte activité en temps normal, est logiquement très concernée. 18.829 entreprises ont fait une demandes d'activité partielle dans le département, soit une entreprise sur sept. Il n'y a que le Rhône et l'Isère qui sont encore plus touchés. Ce sont plus de 160.000 salariés qui sont concernés par de l'activité partielle en Haute-Savoie lors des trois derniers mois et qui n'ont donc pas travaillé à plein temps.

Sans surprise, le premier secteur visé en Haute-Savoie est celui du "commerce, réparation automobile et motocycle" (plus de 4.000 demandes d'activité partielle dans les garages auto à l'arrêt pendant le confinement). Viennent ensuite l'hébergement et restauration, la construction et certains services comme les agences de voyages ou agences immobilières.

100.000 salariés touchés en Savoie

En Savoie, même constat qu'en Haute-Savoie et ce sont les mêmes secteurs qui sont touchés par des demandes d'activité partielle. Ici 111.319 salariés sont concernées par l'activité partielle depuis dans les trois derniers mois. Ce sont 12.363 entreprises de Savoie qui ont déposé une demande.

Au niveau national, ces chiffres de la DARES montrent aussi que plus l'entreprise est grande, plus elle a eu les épaules pour absorber le choc. Ce sont les petites structures de moins de 20 salariés qui ont eu davantage recours au chômage partiel.