Plus de 3.000 euros récoltés par le Secours Populaire au premier jour du "Don'actions" à Paris

Ils étaient une centaine de bénévoles, chasuble bleu sur les épaules, à aller aux devants des passants ce samedi 14 janvier autour du Centre Pompidou à Paris pour collecter quelques euros en faveur du Secours Populaire. L'association a relancé sa campagne nationale, "Don'actions", qui lui permet de venir en aide au quotidien aux personnes dans le besoin. Entre 3.000 et 3.500 euros ont été récoltés ce samedi.

Parmi les donateurs, Sandra, salariée d'une boutique de prêt-à-porter. Elle avoue "ne pas rouler sur l'or", mais n'a pas hésité une seconde avant de sortir sa carte bleue : "J'ai donné 10 euros, c'est un peu difficile pour tout le monde en ce moment, donc si ça peut être utile à d'autres... Et je sais que l'argent que je peux donner va être utilisé à bon escient."

Hausse de la demande de 20% au niveau national

Des dons qui vont de 20 centimes à 50 €. "Chacun fait selon ses moyens", selon Michel, bénévole depuis sept ans au Secours populaire. "Il y a un élan de solidarité et on est reconnu comme étant une association qui remplit son rôle en matière d'aide aux personnes qui sont en difficulté", détaille-t-il.

Un rôle d'autant plus essentiel que les besoins sont toujours plus nombreux depuis la crise et l'inflation. La demande auprès du Secours populaire a même augmenté en moyenne de 20 % partout en France. "On a des étudiants et des retraités qui ont besoin d'une solidarité alors qu'ils n'en n'avaient pas besoin auparavant, c'est le cas aussi de certaines familles monoparentales et de personnes qui ont un travail. Et cette précarisation nous inquiète énormément et accroît le nombre de personnes que nous soutenons au quotidien", affirme Thierry Robert le secrétaire national du Secours populaire.