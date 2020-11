Plus de 3,3 millions d'euros d'aides de l'Etat pour la filière aéronautique tourangelle

Le ministre de l'Economie, des finances et de la relance Bruno Le Maire et la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher ont dévoilé ce jeudi 19 novembre les 52 lauréats du fonds de modernisation aéronautique, dans le cadre du plan de relance. Deux entreprises tourangelles vont recevoir des subventions alors que la crise sanitaire cloue au sol de nombreux avions et ralentit l'activité.

Mécachrome, sous-traitant d'Airbus basé à Amboise décroche 2,47 millions d'€, Réorev à Nazelles-Négron 873.000 €. Plus de 3,3 millions d'euros qui vont être abondés par des investissements des deux entreprises.

Près de 10 millions d'euros supplémentaires d'investissement

C'est un effet de levier. L'Etat finance une partie des projets et il est plus simple ensuite pour les sociétés de compléter. Mécachrome va investir 7,9 millions d'euros pour concevoir un nouvel outil industriel et ainsi augmenter ses rendements sur une ligne de production.

Réorev va de son côté mettre 1,8 million d'euros sur la table pour moderniser son atelier d'assemblage et d'usinage en achetant notamment de nouvelles machines qui permettront de gagner en fiabilité pour la fabrication des pièces.

Ces deux subventions, "c'est une très bonne nouvelle" se réjouit le député La République en marche du Val d'Amboise Daniel Labaronne. "L'important, c'est d'être prêts au moment où la crise sanitaire sera derrière nous, prêts pour attaquer de nouveaux marchés avec des produits innovants. C'est aujourd'hui qu'il faut investir pour préparer l'avenir."

Des subventions qui vont donc faire du bien, alors que la direction de Mecachrome envisageait fin septembre de supprimer 108 postes et de procéder à 56 mutations entre février et juin 2021.