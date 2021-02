Plus de 3.500 personnes vivent dans la rue, des squats, ou des bidonvilles à Nantes, selon les associations

Dans l'agglomérarion de Nantes, un peu plus de 3.500 personnes vivent à la rue, dans des squats, ou des bidonvilles. C'est le constat du collectif "Personne à la rue" qu'a rencontré Didier Martin, le Préfet de Loire-Atlantique ce mercredi 3 février. L'inter-collectif, qui regroupe une quarantaine d'associations, lutte contre "l'inaction des autorités" et tentent de trouver des solutions a cette crise du logement.

Une précarité grandissante

"La métropole compte 49 bidonvilles. Dans le lot, 45 sont sous le coup d'une procédure judiciaire pour expulsion", explique un membre du collectif 'Personne à la rue' . "On demande à la ville de proposer des terrains pour installer des bidonvilles 'tolérés', avec de l'eau et des wc, afin de faire un vrai suivi le temps que les familles retrouvent un logement dans le parc social par exemple", explique Corinne Ducleux, membre de l'inter-collectif.

Pour ce collectif, les expulsions ne font d'une part, que déplacer le problème, et d'autre part, aggravent les conditions sanitaires et sociales de ces familles. "Nous avons 400 enfants illettrés dans les bidonvilles. Ils ne reçoivent pas suffisamment d'aide dans les établissements par manque de moyen ou ils sont contraints de quitter leur école après une expulsion et un changement de bidonville", précise Annick Plou, membre du collectif Rome Europe. Les associations constatent également une baisse de la scolarisation des enfants depuis le début de crise sanitaire.

En plus de cette précarité visible par endroit, le collectif constate depuis trois ans, une augmentation des personnes dans le besoin lors des maraudes. "Nantes est une ville attractive pour les riches et pour les pauvres, il faut le prendre en compte", ajoute Corinne Ducleux, membre de l'inter-collectif, qui ajoute également que de nombreuses personnes vivent dans des voitures.

Un meilleur dialogue avec la Préfecture

Mais le collectif veut croire à un changement. En effet, depuis des années, l'inter-collectif souhaite s'entretenir avec le Préfet, sans résultat. "Ça fait trois ans qu'on réclame un rendez-vous. Avec l'arrivée de Didier Martin, l'été dernier, le dialogue semble enfin plus ouvert. C'était porte close avec son prédécesseur. Maintenant on attend des actes", raconte le représentant d'une des 40 associations.

Pendant 1h30, les bénévoles ont rappelé ses devoirs au Préfet du département, concernant notamment la Loi de réquisition pour les logements vacants (depuis plus de trois ans) et réclament également une trêve des expulsions sans proposition de relogement. "Des logements sont vides, alors que des gens dorment dehors", s'agace une bénévole.

Les deux parties ont également acté l'idée d'une rencontre une fois par trimestre pour faire le point sur la situation.