Plus de 30 millions d'euros pour offrir un avenir touristique au canal des Ardennes

Les discussions entre collectivités locales et Voies navigables de France pour investi dans le canal des Ardennes avancent. Plus de 30 millions d'euros sont prévus pour assurer sa navigabilité et aménager le canal et ses abords pour le tourisme.

Collectivités locales et Voies navigables de France (VNF) misent sur l'avenir touristique du canal des Ardennes. Plus de 30 millions d'euros sont prévus sur dix ans et les discussions entre les différents partenaires financiers sont presque terminées.

Assurer la navigabilité

Depuis l'effondrement de l'écluse de Neuville-Day en juin 2018, les bateaux ne peuvent plus emprunter le canal des Ardennes. Les travaux de réparation sont en cours. Le cours d'eau doit être curé pour le débarrasser de la végétation qui l'a envahie. Voies navigables de France prévoit de rouvrir le canal des Ardennes à la navigation le 1er mai 2021.

Le Canal des Ardennes, à Asfeld en juillet 2019. Il n'est plus navigable depuis juin 2018. © Radio France - Alexandre Blanc

Les investissements pour maintenir le canal des Ardennes en état se poursuivront. VNF, gestionnaire du réseau, consacrera plus de 15 millions d'euros d'investissement au canal des Ardennes, quoi qu'il arrive.

"Mais nous avons besoin d'investir _15 autres millions d'euros pour permettre cette navigation_, c'est-à-dire prévoir un tirant d'eau suffisant pour le passage des bateaux, entretenir les écluses", prévient Pascal Gauthier, directeur territorial Nord-Est de Voies navigables de France.

Voies navigables de France se dit prêt à prendre en charge 20% de ces 15 millions d'euros supplémentaires. Le conseil régional du Grand-Est 30%. Charge aux cinq communautés de communes traversées par le canal des Ardennes et au conseil départemental des Ardennes de se répartir le reste.

Des aménagements touristiques

L'objectif des ces investissements est d'accompagner le développement touristique du canal des Ardennes et de ses abords. Dans les années 70, les 76 kilomètres de canal entre Pont-à-bar, près de Sedan, et Acy-Romance, près de Rethel, voyaient passer 6000 péniches de commerce par an. Ce trafic de marchandises est aujourd'hui réduit à néant. Les principaux usagers sont désormais les touristes. 500 bateaux de plaisance empruntent le canal des Ardennes chaque année. L'objectif est d'en accueillir plus.

Les projets touristiques sont déjà engagés. La nouvelle voie verte cyclable Sud-Ardennes doit longer le canal en 2023. "Il sera important d'avoir des haltes fluviales connectées à la voie verte avec des points d'information touristique, des sanitaires, des douches, la possibilité d'acheter des produits du terroir...", note David Lamare directeur de l'Agence de développement touristique des Ardennes.

Des sites existants ont déjà prévu de conforter leur offre comme la Cassine, le lac de Bairon ou encore le Parc Argonne Découverte qui souhaite ouvrir des hébergements insolites. "Des aides à l'investissement permettent d'accompagner les projets privés d'hébergement, de restauration, de sites de visite...", souligne David Lamare.