Plus de 4 millions d'euros de France Relance pour le Campus des Métiers du Recyclage de Melox à Chusclan

Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée chargée de l’Industrie, était en visite officielle ce lundi sur le site d’Orano Melox, à Chusclan, dans le Gard. Elle y a officialisé le soutien de France Relance au Campus des Métiers du Recyclage, au titre de l’appel à projets de renforcement des compétences de la filière nucléaire. France Relance apportera près de 4,6 millions d’euros sur un investissement total de 18,7 millions d’euros sur 3 ans.

Cette école des métiers "vise à accélérer la maitrise et la montée en compétences critiques sur un procédé de haute-technologie unique au monde. Les métiers d'exploitation et de maintenance de l’usine Melox s’exercent sur des équipements électromécaniques confinés dans des enceintes appelées boites à gants. Le parcours pour atteindre l’autonomie de travail en boite à gants requiert un minimum de 6 à 9 mois. Les techniques évoluant sans cesse, la maîtrise des opérations nécessite une formation continue".

Plus de 250 salariés et sous-traitants fréquenteront chaque année cette école. Le Campus rassemblera dès la fin 2023 dans un lieu unique, en milieu non-radioactif, des outils physiques et numériques sur plus de 1 000 m². 40 maquettes industrielles à l’échelle 1 seront construites, s’ajoutant à la trentaine déjà en service. Les solutions de formation digitales seront interactives et immersives : réalité virtuelle, réalité augmentée, serious game, vidéos interactives.