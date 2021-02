Plus de 400 personnes ont défilé ce jeudi à Besançon pour la journée nationale de mobilisation lancée par plusieurs syndicats. Dans le cortège bisontin, des salariés, retraités, fonctionnaires mais aussi un contingent remarqué de forestiers et des apprentis sans papiers menacés d'expulsion.

Plus de 400 personnes dans les rues de Besançon pour l'emploi et la défense des services public

Au départ la place de la Révolution semblait bien grande ce jeudi matin à Besançon lorsque les manifestants ont commencé à se rassembler, mais au final ils étaient quand même plus de 400 à former un cortège à travers le centre-ville, dans le cadre de la journée interprofessionnelle de mobilisation pour l'emploi et la défense des services publics, lancée par plusieurs syndicats et organisations, notamment la CGT, l'Union syndicale Solidaires et la FSU.

Une partie du cortège place du 8 septembre © Radio France - Christophe Mey

Une cinquantaine de forestiers dans le cortège

En tête de la manifestation, la CGT avec des panneaux "la précarité tue" , et dans le cortège des salariés, retraités, personnels de l'Education nationale, fonctionnaires, quelques jeunes également. Un contingent particulièrement visible: celui des forestiers en tenue verte, sous les bannières du SNUPFEN (Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel) et de la CGT, avec une banderole "Quelle forêt pour nos enfants?".

Les forestiers en tenue de travail © Radio France - Christophe Mey

Ils étaient une cinquantaine de forestiers à dénoncer les suppressions de poste au sein de l'ONF et la destruction à petit feu du service public forestier "au profit des intérêts privés". Alors que le changement climatique est en marche et la forêt en danger, "l'Etat n'accorde que 150 millions d'euros du plan de relance au secteur forestier, contre 15 milliards à Airbus" calcule Alice Zimmermann, forestière dans les Vosges Saônoises et militante du SNUPFEN, "et encore, ces 150 millions vont à la filière bois et aux plantations, alors qu'on continue à réduire les effectifs".

Des apprentis sans papiers témoignent de leur situation

Avant le départ de la manifestation place de la Révolution, plusieurs apprentis sans papiers ont pris la parole pour témoigner de leur sort et demander du soutien, ils sont dans le même cas que Laye, l'apprenti-boulanger bisontin qui a obtenu récemment sa régularisation après la grève de la faim de son patron. Passé 18 ans et malgré un parcours scolaire et professionnel exemplaire, ils risquent l'expulsion.

Les apprentis sans-papiers et leurs slogans © Radio France - Christophe Mey

C'est le cas d'Alpha Ba Oumar, originaire de Guinée. Arrivé en France en 2017, il a obtenu un CAP de cuisine et souhaite continuer dans cette voie en passant un bac pro. Mais entre-temps il a eu 18 ans, et la préfecture lui a délivré une obligation de quitter le territoire français. Conséquence pour le jeune homme: il ne trouve aucun patron ou aucune entreprise qui accepte de le prendre en alternance. Il a dû interrompre sa formation culinaire, mais plutôt que de ne rien faire, il s'est inscrit dans un lycée professionnel en première année de CAP plaquiste-isolation.

Une manifestante ce jeudi 4 février à Besançon © Radio France - Christophe Mey

Ils sont une dizaine dans le même cas à se constituer en collectif, soutenus par l'association bisontine Solmiré (Solidarité Migrants Réfugiés), pour défendre leur cause auprès de l'opinion et des pouvoirs publics et obtenir leur régularisation. "Ce que j'aimerais" dit Alpha Ba Oumar, "c'est qu'on me donne une 2e chance, avec la force de tous les autres, on peut y arriver".