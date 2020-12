Plus de 400 personnes dans les rues de Rouen contre la fermeture de l'usine Vallourec

Une manifestation s'est déroulée samedi 12 décembre à Rouen contre les licenciements annoncés à l'usine Vallourec de Déville-lès-Rouen. Organisée par l'intersyndicale, elle a rassemblée 400 personnes selon les organisateurs et la police. Le cortège, parti de la place Carnot, s'est dirigé vers la préfecture de Seine-Maritime. Le groupe, spécialiste français des tubes à soudure, qui fait face à une dette de 3,5 milliards d'euros, prévoit de supprimer 350 postes en France dont les 190 emplois de l'usine de Déville.

Peu d'espoir

François a travaillé toute sa vie dans l'entreprise de Déville-les-Rouen. Il en a fait des manifs, il en a vécu des plans sociaux, comme celui de 2016, mais aujourd'hui dans le cortège il réalise vraiment que c'est la fin. "Cela fait drôle. L'usine existe depuis plus de 200 ans, cela fait bizarre, ce n'est pas une simple usine, c'est une institution ici". L'entreprise doit en principe fermer le 30 juin prochain.

Les salariés de Vallourec à Rouen pour dénoncer la fermeture © Radio France - Rudy Pupin

"Le but du mouvement d'aujourd'hui, c'est pousser à trouver une société capable de faire une réelle réindustrialisation pour au moins maintenir de l'emploi sur le site", espère Dominique Ruéda, délégué CGT. Quelques pistes notamment dans le secteur l'éolien seraient envisagées.

Mais certains veulent passer à autre chose. Jérôme y travaille depuis 14 ans et la confiance est brisée. "Je souhaite juste un chèque, je sais que la reprise ne se fera pas tout de suite mais dans plusieurs années. Et j'ai pas le temps d'attendre, il faut manger ! Cela change rien, on est condamné, on veut faire voir au groupe qu'on est là et qu'on ne s'en ira pas sans rien. Qu'il fasse un chèque, le plus gros possible, pour pouvoir vivre et trouver une sûreté", estime-t-il. Au total, 190 salariés seront licenciés.