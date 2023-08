Plus de 50 jours sans téléphone ni internet pour des habitants de Taron-Sadirac-Viellenave

Après le 10 juillet et des intempéries dans le Haut-Béarn qui avaient causé des chutes de branches sur les lignes téléphoniques, une dizaine de foyers est restée sans internet ni ligne de téléphone à Taron-Sadirac-Viellenave, jusqu'à mercredi 30 août, soit plus de 50 jours sans communication, comme révélé par La République des Pyrénées .

"Et alors, comment on fait ? On meurt ?"

"Ça commençait à être long", s'agace Laurette, privée de son téléphone fixe pendant tout l'été. "En plus, j'ai des difficultés avec le téléphone portable, des fois il ne passe pas". Être injoignable ou en incapacité de joindre quelqu'un peut s'avérer dangereux lorsqu'en plus on a des problèmes de santé, comme Laurette, qui doit recevoir la visite régulière d'infirmières. Elle n'est pas la seule, parmi les habitants sans téléphone, on trouve "des vieux, des personnes isolées, des malades", explique Jean Guiraut, le maire de Taron-Sadirac-Viellenave. "Et alors, comment on fait ? On meurt ?", s'emporte l'élu.

Heureusement, Laurette a pu compter sur la solidarité de ses voisins pendant cette période. "Heureusement aussi que j'ai le permis de conduire et une voiture, que je peux aller à Pau, à l'hôpital, sinon j'aurais pété les plombs, entre guillemets", relate la septuagénaire.

Un sentiment d'abandon des services publics

Une réparation provisoire a finalement été opérée mercredi 30 août par un technicien d'Orange, quelques heures après la publication de l'article de La République des Pyrénées, ce qui a permis de rétablir internet et la plupart des lignes téléphoniques. D'autres travaux seront faits dans un second temps. Mais la longue attente d'une intervention a exaspéré le maire de la commune de 187 habitants. "J'ai travaillé pendant longtemps dans une administration et, à l'époque, on nous appelait le 'rural profond', j'ai l'impression qu'on y est toujours. Quand il y a une panne de ce genre à Pau, personne ne s'en aperçoit, ça dure quatre heures et c'est réparé", déplore Jean Guiraut.