Plus de 500 manifestants dans les rues de Drôme-Ardèche pour la défense du service public

Plus de 500 personnes ont manifesté, ce mardi, pour la défense des services publics en Drôme-Ardèche. Ils étaient près de 300 à Privas et plus de 200 à Valence pour demander plus de moyens.

"Faire plus avec moins de moyens"

#Drôme : plus de 200 agents des services publics manifestent de la Préfecture à l'ARS à #Valence. pic.twitter.com/RzsciqomW0 — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) March 7, 2017

Infirmiers, atsem, assistantes sociales, éducateurs spécialisés ou encore administratifs dénoncent une grave dégradation de leurs conditions de travail.

"On nous demande de faire toujours plus avec de moins en moins d'agents" explique Christophe, employé à l'accueil de la Mutualisé sociale agricole (MSA) à Valence.

Le constat est le même pour pour Sébastien, employé de la Caisse d'allocations familiales à Valence. "On manque tellement de personnel que les dossiers s'accumulent et on prend énormément de retard". "Les agents se mettent en arrêt, ils ne voient plus le bout du tunnel".

"On voit certains collègues craquer, pleurer dans leur bureau au travail, ça devient très inquiétant"

Sébastien Blanc : "On manque de personnel, les conséquences sur les agents et les usagers sont graves".

Des conséquences pour les usagers des services publics

Près de 200 personnes ont manifesté de la Préfecture à l'ARS à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Le service public se dégrade, les allocataires doivent attendre de plus en plus longtemps que leur dossier soit traité" explique Sébastien. "Ce sont les usagers qui pâtissent de cette dégradation des conditions de travail, à la MSA on a fermé énormément d'agences ces dernières années" insiste Christophe.

"Le service public se dégrade et les usagers en pâtissent "

"Nous n'avons pas les moyens humains et financiers de nous occuper des enfants comme nous devrions le faire" explique Fatima, atsem dans une école maternelle de Valence. "