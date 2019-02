Plus de 500 manifestants marchent pour l'emploi en Sarthe

Une manifestation à l'appel de la CGT, la CFDT et la CGC a rassemblé plus de 500 personnes ce mercredi matin au Mans. Les salariés d'Arjowiggins, de TE Connectivity et de l'AFPA appellent à la défense de leurs emplois.

Le Mans, France

Plus de 500 personnes ont défilé dans les rues du Mans, ce mercredi matin, pour défendre l'emploi en Sarthe. Parti des Jacobins, le cortège a rejoint la préfecture en passant par l'antenne du Conseil régional des Pays-de-la-Loire. Les salariés du papetier Arjowiggins ont jeté des copeaux de papier sur le chemin.

Une manifestation à l'appel de la CGT, la CFDT et la CGC a rassemblé plus de 500 personnes ce mercredi matin au Mans. © Radio France - Boris Hallier

"Si l'usine ferme, ce serait un cataclysme pour la Sarthe" - Une salariée d'Arjowiggins

C'est la première fois que les salariés d'Arjowiggins des sites de Saint-Mars-la-Brière et Bessé-sur-Braye manifestent ensemble au Mans, en compagnie d'élus locaux, de salariés de TE Connectivity et de l'AFPA. Le redressement judiciaire du papetier menace plus de 800 emplois en Sarthe, sans compter les emplois indirects, estimés à plus de 2.000 par les syndicats.

Plusieurs élus locaux ont manifesté en soutien aux salariés. © Radio France - Boris Hallier

"Si l'usine ferme, je ne sais pas si la commune de Bessé-sur-Braye aura les moyens de garder sa piscine, son collège. _Ce serait un cataclysme pour le département entier"_, raconte Marie, salariée d'Arjowiggins à Bessé depuis 39 ans.

Rendez-vous avec le préfet

Des délégués syndicaux ont été reçus par le préfet pour faire le point sur la situation. "Ils n'ont pas l'air de connaître le dossier en détail", explique Laurent Trudel, délégué CGT, dépité. "On appelle l'Etat car on a besoin d'argent pour aider le repreneur potentiel, qui a un vrai projet professionnel", assure-t-il.

Ce repreneur potentiel, c'est la société anglaise THLF qui s'est manifestée pour reprendre les deux sites sarthois. Le tribunal de commerce de Nanterre rendra sa décision le 6 mars prochain.

A lire : - Un faux "cimetière américain" pour dénoncer la délocalisation de TE Connectivity à Allonnes

- Deux offres de reprise pour Arjowiggins