Plus de 500 motards rassemblés à Nancy

Plus de 500 motards se sont rassemblés à l'entrée de Nancy

Ils étaient plus de 500 à s'être donnés rendez-vous ce samedi après-midi, sur le parking du parc des expositions de Nancy-Vandoeuvre, à l'appel de la fédération nationale des motards en colère.

Des motards venus de Meurthe-et-Moselle et de Meuse, pour dire non au contrôle technique obligatoire pour les deux-roues.

Ils ont ensuite rejoint la préfecture jusqu'à la rue Ste Catherine, où une délégation de cinq motards a été reçue par la directrice de cabinet.

Selon Serge Bounaix, le coordinateur de la fédération des motards en colère 54 et 55, "cela fait un an et demi que l'on discute avec le gouvernement pour des mesures de sécurité. Cette mesure voulue par le conseil d'Etat n'est que la poudre aux yeux, uniquement pour faire de l'argent."