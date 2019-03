Plus de 5600 offres d'emplois à pourvoir au salon TAF de Montpellier

Le salon TAF (Travail Avenir Formation), ouvre les 13 et 14 mars au parc des expositions à Pérols (Hérault). Organisé par la région, Pôle Emploi et les missions locales d'Occitanie, 460 entreprises seront représentées et proposeront 5600 postes, à tous les publics.

Pérols, France

Que vous soyez au lycée, en apprentissage, à la fac ou au chômage, vous trouverez des renseignements -voire plus- au salon Travail Avenir Formation, les 13 et 14 mars à Pérols. Pour cette nouvelle édition, 5.600 postes seront proposés dans les allées du parc des Expositions.

17 espaces dédiés aux secteurs qui recrutent le plus

Des stands dédiés à l'orientation, à la formation, mais aussi des lieux de rencontre avec des entreprises, tous secteurs confondus seront ouverts de 9 heures à 19 heures le premier jour, et de 9 heures à 17 heures le second. Dix-sept espaces sont dédiés aux secteurs qui recrutent le plus : le commerce, l'immobilier, les services à la personne, le tourisme, la santé... Un accent est mis dans les conférences sur l'emploi à l'international. Une "nocturne" sera organisée le 13 au soir, pour parler des métiers de la restauration et de l'hôtellerie

L'année dernière, 20 000 visiteurs s'étaient rendus au TAF de Montpellier. La région rappelle que chaque année, 14 000 offres d'emplois restent non pourvues en Occitanie.