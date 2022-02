C'est un Forum de l'emploi hors normes qui se tient, ce vendredi à l'Espace Carat près d'Angoulême. Le 11ème Salon "Direction Emploi" bat tous les records. Les chiffres donnent le vertige : 126 entreprises qui recrutent, plus de 6000 emplois proposés, et moins de 3000 candidats à l'embauche.

Plus de 6000 offres d'emplois à pourvoir ce vendredi à Angoulême

Le onzième Salon "Direction Emploi", qui se tient aujourd'hui à l'Espace Carat près d'Angoulême, bat tous les records. Le principe du "speed dating" entre employeurs et demandeurs d'emplois est maintenant bien rôdé. Mais cette année, les chiffres donnent le vertige : 126 entreprises qui embauchent, près de 6000 emplois proposés, et moins de 3000 candidats à l'embauche. ça en dit long sur la santé économique d'un département comme la Charente : tous les secteurs d'activités souffrent, faute de main-d'oeuvre.

L'organisatrice du salon, Annick Andrieux, présidente du groupement d'employeurs "Développement Réseaux 16" © Radio France - Pierre MARSAT

Que ce soit dans les petites, les très petites, les moyennes, ou les grandes entreprises, les postes disponibles sont légion. C'est le cas surtout dans l'alimentation, la restauration, le transport, l'industrie, la construction. 299 emplois sont à pourvoir rien que pour l'activité sociale, la santé, l'aide à la personne. 1185 postes et 72 formations attendent preneurs dans le bâtiment. Une soixantaine d'entreprises ont fait état d'un total de plus de 5300 postes libres. Quand on sait que c'est le double d'employeurs qui seront présents au salon, ça donne une idée du marasme de l'emploi en Charente.

Interview d'Annick Andrieux, organisatrice du Salon "Direction Emploi" Copier

De leur côté, les demandeurs d'emploi ne se bousculent pas : ils étaient 4000 en 2020, 1500 seulement l'année dernière, en partie à cause du COVID. On espère cette année 3500 candidats à l'emploi. Petite précision importante : le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir accéder à ce Salon "Direction Emploi", à l'Espace Carat, aujourd'hui entre 10 h et 17h.