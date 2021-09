Plus de 63% des foyers périgourdins ne paient pas d'impôts sur le revenu

La Direction Départementale des Services Fiscaux lançait ce mardi après-midi comme partout en France sa campagne des avis d'imposition : impôts sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière. Selon les chiffres fournis par le service des impôts, on compte 254 275 foyers fiscaux en Dordogne. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, les contribuables dont le prélèvement à la source nécessite une régularisation vont être avisés prochainement. Certains de ces contribuables ont trop ou pas assez payés d'impôts. Si paiement supplémentaire il y a, il pourra être étalé jusqu'à la fin de l'année en fonction de la somme à régulariser.

90% des foyers fiscaux de Dordogne exonérés de taxe d'habitation

Les services des impôts en ont également profité pour faire un point sur le paiement de l'impôt en Dordogne : 63,5% des foyers fiscaux ne paient pas d'impôts sur le revenu. C'est sept points de plus que la moyenne nationale ( 56,1%). La très grande majorité de ces foyers, 83%, utilisent la télédéclaration contre 17% qui persistent à utiliser la déclaration papier. En ce qui concerne l'exonération de la taxe d'habitation, promesse du candidat Macron, 90% des foyers fiscaux de Dordogne en sont désormais exonérés. La Direction Départementale des Finances Publiques indique qu'en 2023, la totalité des foyers périgourdins ne paieront plus de taxe d'habitation.

Dégrèvements pour les agriculteurs touchés par le gel au printemps

Les services fiscaux ont également annoncés que les agriculteurs touchés par le gel allaient bénéficier de dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti. Il s'agit des exploitations touchées par le gros coup de gel des 7 et 8 avril dernier. D’ici à la fin du mois, les arboriculteurs et les viticulteurs recevront un document qui indiquera le taux de dégrèvement. Celui-ci varie en fonction du type de culture touché : 30 ou 60% de dégrèvement pour la vigne, 40 ou 70% pour les prunes et 40% pour les autres vergers.