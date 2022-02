Plus de 700.000 contrats d'apprentissage signés en 2021, un nouveau record

"On a une vraie révolution culturelle avec un développement de l'apprentissage à tous les niveaux de diplômes", s'est félicitée ce mercredi la ministre du Travail auprès de l'AFP. 718.000 contrats d'apprentissage, qui repose sur l'alternance entre enseignement théorique et formation chez l'employeur, ont été signés en 2021. C'est un record. Cela représente une hausse de 37% après déjà 42% en 2020. Dans le secteur privé, 698.000 contrats ont été enregistrés contre 510.300 en 2020 et 354.000 en 2019, soit un quasi-doublement en deux ans malgré la crise sanitaire du Covid-19.

70% des contrats dans le secteur tertiaire

Plus de 70% des apprentis sont dans les services (commerce, gestion, banque, communication, restauration, coiffure...), 15% dans l'industrie et 11% dans la construction. Pour Élisabeth Borne, l'apprentissage peut encore progresser fortement dans les années qui viennent, notamment dans l'industrie et le BTP "dont les métiers sont encore mal connus avec une image datée de l'usine". Des améliorations restent possibles en matière d'orientation scolaire, même si les offres d'apprentissage ont gagné en visibilité sur les logiciels d'affectation Affelnet et Parcoursup.

La part des entreprises de moins de 50 salariés reste majoritaire. Alors qu'elles ne représentent que 19% de l'emploi, elles comptent 66% des contrats d'apprentissage.

Comment expliquer cette hausse ?

La hausse record des contrats depuis deux ans s'explique notamment par la réforme de 2018. Elle a libéralisé l'apprentissage à la fois en termes de conditions d'entrée et d'offre de formation. Près de 1.500 centres de formation des apprentis (CFA) ont été ainsi créés.

Le fort rebond de l'économie en 2021 a aussi poussé les entreprises, confrontées à des difficultés de recrutement, à se tourner vers l'apprentissage. Elles ont notamment été incitées grâce aux aides exceptionnelles décidées pendant la crise et qui ont été prolongées jusqu'au 30 juin 2022. Cette prime, 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur, permet à l'employeur de ne quasiment rien payer. En revanche, le système n'est pas à l'équilibre financièrement. Les entreprises ont déjà reçu près de quatre milliards d'euros d'aides.

Selon les derniers chiffres datant de 2020, six jeunes sur dix sont en emploi six mois après la fin de leur apprentissage.

