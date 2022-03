Plus de 700 emplois à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration au Pays Basque

Fini le masque et le pass vaccinal ! Après deux années de pandémie, ce lundi 14 mars a été marqué par l'allègement des mesures sanitaires. Une situation qui aurait dû redonner le sourire aux professionnels de l'hôtellerie-restauration basques réunis à Cambo-les-Bains à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'Union des Métiers et des Industries Hôtelières (UMIH) Pays Basque. Et pourtant, ils oscillent entre espoir et difficultés. Parce que le revers de la médaille, c'est le début du remboursement des prêts garantis par l'État qui pèse sur leur trésorerie. Mais la plus grande difficulté reste le recrutement.

"Alors qu'on pourrait se poser la question si on a des clients ou pas, la question c'est ça : nos collaborateurs" — Jean-Pierre Istre, président de l'UMIH Pays Basque

Alors que la saison touristique approche à grands pas, de nombreux établissements ne trouvent pas d'employés : entre 700 et 1.000 emplois saisonniers sont à pourvoir au Pays Basque selon le patron de l'UMIH local. "C'est beaucoup parce que cela représente deux ou trois personnes dans les petits établissements, jusqu'à10 dans les grands" explique Jean-Pierre Istre. "Au niveau des salaires, on a quand même fait un grand effort (NDLR : la branche a signé une augmentation de 16%). Le problème au Pays basque, c'est le logement" affirme le président. C'est pourquoi il soutient la décision de l'agglomération Pays Basque, qui vient d'adopter une réglementation contraignante pour limiter le nombre de locations touristiques sur les 24 communes de la côte basque qui se trouvent en zone tendue.

Jean-Pierre Istre, président de l'UMIH Pays Basque © Radio France - Oihana Larzabal

