Plus de 700 personnes manifestent à Mont-de-Marsan contre la réforme du code du travail

La première manifestation contre la réforme du code du travail a rassemblé plus de 700 personnes ce mardi à Mont-de-Marsan. Il s'agissait d'un rassemblement départemental à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et la FSU.

Les opposants à la réforme du code du travail ont répondu nombreux à l'appel de l'intersyndicale dans les Landes. Plus de 700 personnes ont défilé mardi matin dans les rues de Mont-de-Marsan, selon un décompte de France Bleu Gascogne.

Le cortège, parti des arènes du Plumaçon, est passé par la place Jean Jaurès, la rue Gambetta et - notamment - la place Saint-Roch. Plusieurs syndicats dans les Landes, la CGT, FO, la FSU et Solidaires ont demandé aux salariés du public comme du privé de manifester pour demander au gouvernement de retirer les ordonnances réformant le code du travail.

FO présent dans le cortège landais

Même si FO ne s'est pas associé, au niveau national, à la mobilisation, l'antenne départementale du syndicat a elle pris une décision inverse, en se joignant au cortège dans les Landes. "A partie du moment où nous sommes contre la réforme du code du travail, on n'est pas des moutons, et on vient manifester quand même" déclare Pascal, délégué syndicat d'une entreprise du privé dans les Landes.

Les gens sont déterminés

Ce mardi il s'agit surtout d'un premier tour de chauffe. "C'est la première manifestation d'une longue série" affirme Anderé Solureau, délégué syndicat CGT chez Gascogne Sacs à Mimizan. "Les gens sont déterminés, les salariés ne sont pas prêts à abandonner tous leurs droits en France" affirme-t-il. Son syndicat, la CGT, appelle à une nouvelle journée de mobilisation, la semaine prochaine, le 21 septembre.