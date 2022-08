"Elle est plus qu'attendue" : l'allocation de rentrée scolaire versée à plus de 71.000 familles en Alsace

C'est une date attendue par de nombreuses familles en Alsace, et peut-être encore plus cette année, en pleine période d'inflation. L'allocation de rentrée scolaire va être versée à partir de ce mardi 16 août pour plus de 71.000 familles alsaciennes, soit près de 48 millions d'euros en tout. La Caisse d'allocations familiales (Caf) se charge, comme d'habitude, de verser cette aide aux parents d'enfants de 6 à 18 ans, sous condition de ressources. Cette année, comme prévu dans la loi pouvoir d'achat, l'allocation de rentrée scolaire est revalorisée de 4%, mais ce surplus ne sera versé aux familles que dans un second temps.

Amele, une mère de famille alsacienne, n'a pas attendu son versement pour faire les courses des fournitures scolaires de ses deux enfants dans un supermarché de Hautepierre, à Strasbourg. "Je me connecte presque tous les jours sur mon profil pour voir à quel moment allait tomber cette fameuse allocation de rentrée scolaire", explique la Strasbourgeoise. "Elle est plus qu'attendue !"

C'est suffisant mais avec la hausse des prix, c'est presque limite. - Amele, mère de famille alsacienne

Pour ses enfants scolarisés en école primaire, Amele devrait obtenir environ 785 euros, revalorisation comprise. "Cette année, c'est suffisant mais c'est presque limite, à cause de la hausse des prix", affirme-t-elle. "Mes enfants ont des listes de fournitures scolaires très spécifiques, avec des vêtements, des affaires de sport, des baskets, etc." Amele espère donc aussi bénéficier de la prime de rentrée exceptionnelle, versée en complément des minima sociaux. "Ça ne sera pas de trop, ce n'est pas un plus", explique la mère de famille. "C'est quelque chose dont on a vraiment besoin."

Des fournitures scolaires plus chères...

L'allocation de rentrée scolaire, qui s'étale de 392 à 428 euros selon l'âge de l'enfant cette année, doit permettre aux parents de faire face à l'inflation, qui touche également les fournitures scolaires. "On voit un paquet de colles à 7,60 euros... Sans faire de mauvais jeu de mots, je suis un peu scotchée !", s'exclame Amele, qui fait les courses des fournitures en deux fois. "On se rend compte que tout a augmenté. On regarde au centime près, c'est vraiment une course psychologique."

à lire aussi Inflation : la FCPE demande à ce que l'allocation de rentrée scolaire soit revalorisée et versée début juillet

Et c'est comme ça pour tout : les stylos, les feutres, les feuilles, les cahiers, les sacs... "J'étais dans un autre magasin mais je suis venue ici parce que c'était beaucoup trop cher", explique Ilhame, venue faire les courses avec son fils. Dans son caddie : quasiment que des produits de la marque distributeur. "Les autres années, je n'avais acheté que de la marque mais là les prix sont beaucoup trop élevés", déplore la mère de famille.

...mais dont l'inflation reste encore limitée

Mais certains parents refusent, malgré la baisse du pouvoir d'achat, de rogner sur la qualité des fournitures scolaires de leurs enfants. "Sur certains produits comme les feuilles, on peut lésiner sur les marques", admet Edya, tout en suivant ses deux enfants qui dirigent le caddie. "Mais si j'achète un feutre moins cher, dans deux-trois mois je serai obligée de prendre un autre paquet. Donc je garde la même marque pour que mes feutres tiennent l'année."

à lire aussi Inflation : le coût de la vie augmente plus vite pour les étudiants que pour la moyenne des Français

Et pourtant, la hausse des prix des fournitures scolaires est encore limitée. "Le cours de la pâte à papier est monté en flèche, mais les fabricants de cahiers les produisent d'une année sur l'autre", explique Olivier Schulz, responsable du rayon des fournitures scolaires. "Ils ont aussi utilisé des pâtes à papier achetées l'année dernière. Donc cette année, le prix est contenu", affirme-t-il. La hausse des coûts des matières premières pourrait donc se traduire plus violemment sur les fournitures de l'an prochain.