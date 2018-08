Plus de 75% des contribuables azuréens qui payent la taxe d'habitation seront exonérés

Par Jean-Baptiste Marie, France Bleu Azur

On connait le nombre de foyers fiscaux des Alpes-Maritimes qui seront bientôt exonérés de la taxe d'habitation. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Plus de 75% des contribuables concernés ne paieront plus la taxe d'habitation.