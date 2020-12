Plus de 80% des gîtes loués en Sarthe pour les fêtes, c'est du jamais-vu

Comme dans d'autres départements, en Sarthe les gîtes profitent de la fermeture des stations de ski pour accueillir familles et groupes d'amis durant les fêtes, avec un taux de remplissage de plus de 80%. C'est du jamais-vu, alors que les plus gros hébergements, eux, restent toutefois fermés.

De mémoire de professionnel du tourisme en Sarthe, on n'avait jamais vu ça. À l'occasion de ces vacances de Noël 2020, les gîtes de France du département font le plein et affichent un taux de remplissage inhabituel et record situé entre 80 et 85 %.

"Nous avons des habitués, des gens qui souhaitaient se réunir en quittant un peu la ville et puis les stations de ski étant fermées, nous récupérons aussi beaucoup de personnes qui souhaitent s'évader dans une belle maison de campagne avec une cheminée. C'est typiquement ce que nous pouvons offrir ici en Sarthe", analyse Virginie Hardonnière, la responsable du label gîte de France dans le département.

Pas plus de dix personnes maximum

Des départements similaires, comme la Mayenne, profitent également de cette demande inédite, émanant bien souvent de familles ou de couples d'amis qui désirent se mettre au vert avec les enfants après deux confinements. "Mais nous restons bien entendu dans le cadre des préconisations du gouvernement avec six adultes maximum et une dizaine de personnes en tout en comptant les enfants", précise Virginie Hardonnière. Toutes les demandes concernant des événements festifs ou des gîtes de groupe (plus de 15 couchages) sont en revanche refusées car ces grands hébergements, en tant qu'établissements recevant du public (ERP) sont toujours fermés.

Après plusieurs mois de disette, notamment lors du premier confinement strict du printemps, les propriétaires de gîtes ont pu travailler correctement cet été, puis limiter la casse lors du second confinement avec une clientèle plus professionnelle. Cette fin d'année en fanfare, véritable cadeau de Noël inattendu, devrait même leur permettre de rattraper en partie le manque à gagner sur l'année et de boucler l'exercice 2020 de manière à peu près correcte.