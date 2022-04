Plus de 90.000 visiteurs attendus pour la Foire de Toulouse jusqu'au 18 avril

Plus de 450 exposants vous attendent pendant dix jours.

La Foire Internationale de Toulouse est de retour ! La 89ème édition s'est ouvert ce samedi au MEETT ( le nouveau parc des expositions de Toulouse ) pour 10 jours (jusqu'au 18 avril). C'est la première manifestation économique de la région, et cette année, la foire réuni 450 exposants. Des commerçants qui se partagent les 1200 m² du nouveau parc des expositions de Toulouse. Les organisateurs espèrent 90.000 visiteurs. Des Toulousains, des Tarnais, des Tarn-et-Garonnais venus acheter, mais qui sont aussi là pour s'amuser.

Fort du succès de sa première édition en septembre dernier, le Green Village propose une consommation responsable. Aux côtés de boutiques de mode, d’accessoires, de recyclage ou de design, de nombreuses animations sont proposées, telles que la création de lingettes démaquillantes, de sacs de course, la customisation de jean ou encore la création de jeux en bois géants.

Grande roue et nocturnes

La brocante de la Foire propose au public de venir chiner des pièces exceptionnelles et de profiter des conseils des professionnels de Troc Union qui estiment les objets sur présentation de photos. En accès gratuit, la Grande Roue de la Foire offerte par Toulouse-Métropole permet de prendre de la hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel durant toute la durée de la Foire

La Foire internationale de Toulouse, c'est de ce samedi 9 au lundi 18 avril 2022, de 10 h à 19 h. Concorde avenue, à Aussonne. Tarifs : de 4,50 à 7 euros. Tarif web : 4,50 euros jusqu’au 8 avril. Tarif tribu : 18 euros pour 5 personnes. Gratuit pour les moins de 10 ans. Notez que vous pourrez profitez de la foire le soir avec deux nocturnes, jusqu’à 22 h, les mardi 12 et vendredi 15 avril 2022. Des bandas animeront les allées.