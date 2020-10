Plus de 90 emplois non pourvus dans le BTP dans le Gard

Les métiers du bâtiment n'attirent toujours pas. C'est le constat que dresse Pascal Lacosta, le président de la Fédération Française du Bâtiment dans le Gard. "_On a plus de 90 demandes d'emplois d'entrepreneurs à la Fédération, qu'on n'arrive pas à satisfaire parce qu'_on ne trouve pas les gens qualifiés pour travailler. De l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas de formation professionnelle et à qui ça pose des problèmes sociaux. On a donc des entrepreneurs qui prennent des gens dans le cadre de l'insertion. Ça débouche souvent par des contrats d'apprentissage, des CDD, des CDI. Ça permet à ceux qui n'ont pas de qualification, à ceux qui sont "sur la touche" de travailler dans un environnement qui crée du lien social. Le bâtiment, c'est encore un des rares métiers dans ce pays où on peut faire une carrière en démarrant apprenti. Y compris les filles. Il faut venir dans le bâtiment ! "

91 recrutements en 2020

Pour faire découvrir les entreprises du bâtiment aux acteurs de la formation et de l'insertion, la FFB du Gard a décidé de recruter spécialement une collaboratrice. En 11 mois, elle a rencontré 462 personnes. 65 ont pu bénéficier d'un accompagnement global vers l'emploi, la formation professionnelle ou les stages de découverte. 46 CDI ont été signés, 15 CDD, 25 contrats d'apprentissage et 5 stages. Parmi les chefs d'entreprise qui forment des jeunes, Romain Chabanel, le jeune patron de l'entreprise RCB qui rénove actuellement l'ancien hôtel du Louvre à Nîmes. " Mon objectif, c'est de former des équipes en prenant des jeunes qui sortent du milieu scolaire parce qu'ils veulent se professionnaliser. Ce sont des jeunes qui sont en CFA. On a aussi des compagnons qui sont en 2e ou 3e année de brevet de professionnalisation. Nous avons ainsi 10 jeunes en CFA maçonnerie et 2 compagnons tailleurs de pierre. Pour des générations de parents, c'est mal vu de quitter le système scolaire pour intégrer des chantiers, il faut que ça change pour avoir des jeunes qualifiés."