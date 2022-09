Plus de boulangerie dans le Petit Bayonne, les habitants consternés

Il n'y a plus aucune boulangerie dans le Petit Bayonne. La dernière, "Le Four à Bois" a fermé ses portes à la rentrée, lors de la première semaine de septembre. Une fermeture qui consterne les riverains, obligés de se contenter des supermarchés ou de sortir de leur quartier pour trouver du pain.

C'est la consternation devant les stores baissés du "Four à Bois", rue Pannecau à Bayonne. Dernière boulangerie rescapée du quartier, elle a fermé ses portes. Désormais, les riverains vont devoir se rendre soit à la supérette, soit sortir du quartier pour trouver du pain. "C'est carrément dommage qu'ils aient laissé faire ça, se désole Carole, Bayonnaise vivant désormais à Saint-Pierre-d'Irube, qui s'arrête devant le rideau de fer. La rue Pannecau, c'était la rue du pain..."

Désormais, du pain, il n'y en aura plus ni dans la rue Pannecau, ni ailleurs dans le quartier. Pour les étudiants, ça veut dire qu'il va falloir se tourner vers les autres commerces de bouche. "On va aller chercher des kébabs" ironise Cyprien, interne au lycée Paul Bert. "On va manger la pâte à tartiner à la cuillère, relativise de son côté Esteban, lui aussi interne. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est dommage, on va devoir aller au supermarché, mais c'est parfois plus cher, et surtout moins bon."

Pas de surprise pour les commerçants

Cette fermeture, certains la voyaient venir depuis longtemps. "Ça fait 25 ans que les boulangers disparaissent un à un dans l'indifférence générale dénonce, fataliste, Yannick Renaud, membre de l'association des commerçants du Petit Bayonne. Pour un quartier comme le nôtre, c'est une catastrophe, c'est terrible à notre époque de devoir faire plusieurs centaines de mètres en ville pour trouver son pain quotidien."

Certains commerçants réfléchissent à la solution de faire un dépôt de pains, mais sont échaudés par les invendus, qui leur sont à charge. Difficile aussi d'imaginer trouver un repreneur. "C'est beaucoup de frais, entre les matières premières, l'énergie, et les loyers, s'installer en centre-ville devient très compliqué, surtout pour les primo-accédants, les banques sont très frileuses parce que quand on démarre une activité, on a peu d'apport" se désolé Renaud Fernandez, co-président de la Fédération Départementale des Boulangers-Pâtissiers. Le Four à Bois, lui, devrait être absorbé dans un projet immobilier, selon l'association des commerçants du quartier.