Plus de colis et moins de reconnaissance, les facteurs dans la rue à Nancy

Dégradation des conditions de travail, manque de reconnaissance, tensions... Cinq syndicats de La Poste ont appelé à la grève ce mardi 18 mai dans le cadre d’une manifestation nationale avec un regroupement régional à Nancy devant l’immeuble de la direction, place Maginot, à la poste centrale.

« Le climax du ras le bol, ça a été la prime d'intéressement qui a été sucrée pour tous les agents de la base, alors que La Poste n'a jamais fait autant que maintenant, merci Amazon » assure un facteur vosgien dont la tournée est passée de 1200 à 1400 foyers avec la réorganisation et si tout le monde reconnait que le courrier est moins abondant, tous estiment que la durée des tournées s’allonge.

Faut pas qu'il habite au deuxième

« On avait une minute et 30 secondes pour faire un recommandé, faire signer, revenir et maintenant, avec les nouvelles normes Afnor, on a eu une minute et 12 secondes pour faire le même travail. Faut pas qu'il habite au deuxième » ironise le postier qui estime que les tensions sont autant sur le terrain à l’extérieur qu’au guichet.

«On coure, on n'arrête pas et si le courrier diminue, on est pas remplacé lors d’une journée d’absence et c'est une augmentation du trafic colis avec les tournées des facteurs qui s'allongent» estime une postière militante au drapeau rouge.

Une distribution peu perturbée avec 10% de grévistes. © Radio France - Thierry colin

Des facteurs appelés au débrayage d’une journée par un appel unitaire des cinq syndicats (Cfdt, Cftc, Cgt, Fo et Sud). Le courrier n'a pas été fortement perturbé ce mardi en Lorraine, l’appel à la grève n’a mobilisé que 10% des agents reconnaissent les syndicats qui ont mobilisé une petite centaine d'agents à Nancy mais se félicitent tout de même de l’appel unitaire de cinq organisations syndicales.

Grégory Fréminet, facteur et secrétaire de Sud Ptt dans les Vosges. Copier

Céline Lachaise secrétaire départementale du syndicat FO Com Copier