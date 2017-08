Plus de deux ans après leur interdiction, les panneaux publicitaires font de la résistance

A l'été 2015, le gouvernement a interdit les panneaux publicitaires dans les communes de moins de 10 000 habitants. A Beaumont-Pied-de-Bœuf, ils sont toujours présents malgré les mises en demeure de la préfecture

Il faut emprunter en voiture la départementale 338 en direction du Sud Sarthe à proximité de Beaumont-Pied-de-Bœuf pour apercevoir les panneaux publicitaires déposés par certains commerçants du village de 500 âmes. Un arboriculteur, une miellerie et un restaurant se partagent le bord de route. Ils sont considérés comme de la pollution visuelle et devraient être enlevés selon une loi entrée en vigueur en juillet 2015 après le Grenelle de l'environnement 2.

6 à 7% du chiffre d'affaires

Philippe Cauchois est installé dans le bourg de Beaumont-Pied-de-Boeuf depuis 15 ans maintenant. Il a trois panneaux publicitaires le long de la route départementale. "De nombreuses personnes s'arrêtent chez nous grâce à ces panneaux. Sans eux, on perd environ 6 à 7% de notre chiffre d'affaires. Ca correspond à un emploi que l'on peut garder. Et à terme, c'est la pérennité du commerce qui est en cause."

Après l'entrée en vigueur de la loi, il reçoit une mise en demeure de la préfecture. Il doit retirer ses panneaux au 1er janvier 2016 sous peine d'une astreinte qui dépasse les 200€ par jour et par panneau. Philippe Cauchois a laissé les panneaux et n'a pas encore payé l'amende qui dépasser aujourd'hui 350 000€. "Si je paye, je mets la clé sous la porte ! On nous parle de ruralité sans cesse, et on nous empêche de travailler !"

Soutien de la mairie

Philippe Cauchois n'est pas seul dans son combat, les autres panneaux sont également ciblés. Il compte sur le soutien de la mairie "car les murs du restaurant sont propriété de la commune. Si je ferme, ils n'auront plus les loyers" détaille Philippe Cauchois. Le restaurateur a même écrit au Président de la République, François Hollande, pour l'avertir de la situation (voir le courrier ci-dessous), courrier resté sans réponse.

La préfecture a déjà régularisé 300 cas

Philippe Cauchois n'est évidemment pas seul dans cette lutte. La préfecture de la Sarthe a identifié tous les cas frauduleux dans le département. 300 régularisations ont été faites. La plupart des propriétaires de panneaux ont enlevé leur signalisation dès les premiers courriers ou les mises en demeure de la préfecture. Ils ne seraient plus que trois à ne pas vouloir se conformer à la réglementation selon la préfecture.