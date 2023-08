Plus de la moitié des enfants placés ne réclament pas leur allocation de rentrée scolaire à leur majorité

Ce sont en tout 19 millions d'euros qui attendent dans les coffres de la Caisse des dépôts et consignations, accumulés depuis 2016. Selon les informations révélées par franceinfo ce mardi, plus de la moitié des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer n'ont pas perçu leur allocation de rentrée scolaire depuis le changement de la loi.

Jusqu'à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, l'allocation de rentrée scolaire était versée aux parents des enfants placés, ce sur quoi plusieurs parlementaires avaient exprimé leur désaccord. Depuis, cette allocation, une somme d'environ 885 euros par personne, est versée à la caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant, ou le cas échéant, jusqu'à son émancipation.

Or, à ce jour, sur les 50.000 enfants placés devenus majeurs depuis la loi de 2016, seuls 42% ont touché leur allocation de rentrée scolaire. Lyes Louffok, lui-même ancien enfant placé et auteur de plusieurs livres sur le sujet, explique que nombre d'entre eux ne réclament pas leur dû, faute d'information : "Il y a des enfants qui sortent du dispositif d'aide sociale à l'enfance avant leur majorité et qui sont rarement, voire pas du tout informés de l'existence de ce droit".

Il est toujours possible de réclamer cette somme

Selon un décret de 2016 également, les conseils départementaux - qui gèrent l'aide à l'enfance - sont tenus d'informer les enfants placés de ce dispositif, et ce dans les 12 mois qui précèdent leur majorité, afin qu'ils puissent récupérer leur argent.

Selon Lyes Louffok, si le montant du pécule "n'est pas faramineux", il permet aux enfants concernés, à leur majorité, quand ils "n'ont plus rien", de "subvenir au moins pendant un mois à ses besoins ou de payer la caution du premier appartement ou bien contribuer au financement du permis de conduire". Une aide "parfois vitale" dont "beaucoup d'enfants placés ne peuvent pas se passer".

Les anciens enfants placés qui n'auraient pas encore touché leurs Allocations de rentrée scolaire ont 30 ans pour les réclamer. La Caisse des dépôts, qui place leur argent, leur versera des intérêts de ces placements.