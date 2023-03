Dordogne : plus de la moitié des salariés de KSB à la Roche-Chalais en grève

Ils sont environ 200 sur les 360 du fabricant de vannes hydrauliques à avoir cessé le travail depuis ce mercredi 1er mars pour demander une hausse de salaire de 4,3%. De son côté, la direction propose une revalorisation de 2,9% ainsi que des primes. Les discussions sont en cours dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Thierry travaille à KSB depuis 31 ans en tant que technicien aux services généraux, il n'avait jamais vu une grève aussi importante et aussi longue dans son entreprise "le dialogue est rompu, car personne n'est d'accord avec ce qu'ils nous ont proposé et le mouvement dure parce que la direction ne veut pas revenir sur sa proposition donc on attend".

Des conditions de travail dégradées après les intempéries

Les employés grévistes de KSB estiment qu'ils "méritent" cette revalorisation, "on a fait pas mal d'efforts et on continue à en faire" explique Thierry. À cela s'ajoute le fait qu'ils ont travaillé dans des locaux dégradés suite aux violents orages de grêle de juin 2022. D'après les grévistes, un tiers des toitures ont été touchés par la grêle. Un salarié décrit des conditions de travail dégradées, "on peut les voir depuis l'extérieur du parking, il y a un bâtiment qui est à l'arrêt complet, la toiture a été enlevée et ce qui sépare les deux bâtiments ce sont des bâches en plastique donc c'est très mal chauffé". Ils ont également eu deux mois de chômage partiel à cause des dégâts.

La grève se poursuit au moins jusqu'à lundi

Les salariés ont prévu de continuer la grève ce lundi 6 mars avant de revoir la direction. Olivier travaille à la maintenance des moules métalliques qui forment les bagues en caoutchouc, il a prévu de faire grève tant qu'il ne sera pas entendu.

"Il y a une valeur du travail qui n'a pas été reconnue" Olivier, employé depuis 32 ans chez KSB

Cela fait 32 ans qu'Olivier travaille à KSB dont 23 ans à ce poste : "je ne me bats pas pour moi, car je pars à la retraite dans quatre mois, mais pour que l'entreprise perdure et pour que mes amis et mes collègues puissent venir travailler et puissent gagner leur vie". Olivier estime qu'il n'y a pas de reconnaissance de la direction et il a le sentiment d'être "pris pour un con".

La direction propose 2,9% de hausse et des primes

La direction de KSB, contactée par France Bleu Périgord, indique que sa dernière proposition est une augmentation de 2,9% avec le versement d'une prime de 845 euros par personne à laquelle s'ajoute une prime exceptionnelle qui peut atteindre jusqu'à 1.100 euros pour les salariés qui ont travaillé dans les bâtiments dégradés par la grêle.