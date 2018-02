Sens, France

Certains ont passé la nuit bloqués sur l'A5 au nord de Sens (Yonne), d'autres sont arrivés au petit matin, bloqués par les gendarmes. La Préfecture de l'Yonne interdit la circulation des poids sur l'autoroute A5 en direction de Paris, en raison des difficultés de circulation sur l'île-de-France.

Un stand de la Croix Rouge pour distribuer des boissons chaudes

Plus de quatre cents camions sont à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence sur une douzaine de kilomètres. La Croix Rouge a installé un stand pour distribuer des boissons chaudes et des viennoiseries. Certains conducteurs régionaux n'ont pas de nourriture dans leur véhicule. Les pompiers sont également sur place avec deux infirmiers et un médecin qui sont allé à la rencontre des camionneurs. Ils sont venus en aide à deux routiers pour des raisons de santé.

Douze kilomètres de camions sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'A5 © Radio France - Renaud Candelier

Les poids lourds de nouveau interdits de circuler ce mercredi soir

A partir de 17 heures, les services de l'Etat prévoient une nouvelle interdiction de circulation. "Les poids lourds seront stockés sur des aires dédiées pour une durée inconnue pouvant atteindre plusieurs jours." indique un communiqué de la zone de défense et de sécurité Est.