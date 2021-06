Plus de ramassage des poubelles dans le Grand Nancy

Depuis le mardi 29 juin, les ripeurs de la société RIMMA-Veolia, chargés du ramassage des déchets dans le Grand Nancy, sont en grève. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Les ordures ménagères ne seront pas non plus ramassées ce jeudi 1er juillet.

Les ordures ménagères commencent à s'entasser dans la Métropole de Nancy. La raison ? Les ripeurs de l'entreprise RIMMA-Veolia (la société de gestion des déchets du Grand Nancy, basée à Ludres) sont en grève depuis le mardi 29 juin. Les 122 éboueurs ne travaillent plus. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail : "Il y a un manque de personnel. Pour certaines tournées, un ripeur se retrouve seul, alors qu'ils devraient être deux", explique Renato Cherrière, délégué Force Ouvrière.

Le mouvement de grève se poursuit

Ce mercredi matin, une réunion de deux heures s'est tenue entre la direction et les syndicats. "Il y a eu très peu d'avancées, précise Renato Cherrière. L'objectif n'est pas de prendre la population en otage. On ne demande pas de prime, pas d'augmentation. On veut juste de bonnes conditions de travail." Les discussions bloquent sur la question du remplacement des personnels, alors que les vacances d'été approchent. Les syndicats demandent également un camion en plus pour certaines tournées. La direction de RIMMA-Veolia n'a pas répondu à nos sollicitations.

Aucun accord trouvé avec la direction, la grève se poursuit donc demain, jeudi 1er juillet. Une nouvelle réunion avec la direction est prévue. La métropole de Nancy, par la voix de son président Mathieu Klein, espère qu'un accord sera trouvé le plus rapidement possible. "Nous ne tolérerons pas que les poubelles s'accumulent dans la rue", a déclaré Mathieu Klein ce mercredi, en ouverture du conseil de métropole. Le Grand Nancy conseille aux habitants de ne pas sortir les poubelles ce soir.