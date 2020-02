Plus de sept Français sur dix consomment du bio au moins une fois par mois

Selon le baromètre de l'Agence bio publié ce jeudi, sept Français sur dix consomment au moins une fois par mois des produits bio. Mais il existe des différences entre régions. La région qui compte le plus d'adeptes du bio c'est Provence Alpes Côte d'Azur avec 78 % de consommateurs réguliers, suivie de l'Ile-de-France (77 %) et de la nouvelle Aquitaine (74%). A l'autre bout de l'échelle, on trouve la Bourgogne-Franche-Comté (64 % d'adeptes) et en queue de peloton la Normandie où un consommateur sur six seulement consomme du bio au moins une fois par mois.

En revanche, c'est en Bretagne, que l'on trouve la plus grande proportion de consommateurs qui mangent des produits bio tous les jours (19% soit presque un sur cinq). À l'inverse, dans le Nord-Pas de Calais, 8 % seulement des consommateurs mangent des produits bio tous les jours.

On choisit le bio d'abord pour préserver sa santé

Majoritairement, les consommateurs expliquent qu'ils choisissent des produits bio pour préserver leur santé et ensuite pour la qualité et le goût des produits bio. La préservation de l'environnement ne vient qu'en troisième position (45%). Pourtant au moment de choisir quand ils sont en magasin, l'ordre de leurs critères est un peu différent puisqu'ils avancent d'abord le goût, puis l'origine française des produits et ensuite le prix.

D'ailleurs le prix est un frein pour huit acheteurs sur dix. Les deux tiers d'entre eux expriment aussi des doutes sur le fait que les produits qui leur sont présentés comme bio le sont vraiment.

Du bio dans tous les rayons

Le bio n'est pas cantonné à l'alimentation. 64 % des consommateurs choisissent des produits d'entretien bio. 61 % font ce choix pour les produits cosmétiques et d'hygiène. Il gagne aussi le rayon jardin. 44 % des consommateurs achètent des produits de jardinage utilisables en agriculture bio. Enfin 34 % montrent une préférence pour les textiles bio.

Au delà du bio, les comportements changent

C'est un autre enseignement du baromètre. 58 % des Français ont modifié leur comportement vis-à-vis de l'alimentation. Ils gaspillent moins (59%), ils achètent plus de produits frais (58%), ils achètent plus de produits de saison (56%) et ils privilégient les produits locaux et les circuits courts (54%).