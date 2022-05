Un sondage de l'association Amorce, réseau national des territoires engagés dans la transition énergétique, révèle ce mercredi que plus de trois-quarts des communes françaises vont augmenter la taxe sur les ordures ménagères d'au moins 5%.

Alors que le pouvoir d'achat fait l'objet de toutes les attentions à un mois des élections législatives, plus de trois-quarts des communes françaises vont augmenter la taxe sur les ordures ménagères d'au moins 5%, selon un sondage de l'association Amorce, réseau national des territoires engagés dans la transition énergétique, publié ce mercredi. Une collectivité sur deux envisage même une hausse de 10% indique l'enquête.

Cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères est payée par les propriétaires, en complément de la taxe foncière. Son montant dépend du type de bien et de sa situation. Chaque année, lors du vote des budgets au printemps, les collectivités (mairies ou agglomérations) revoient le taux de prélèvement.

Conséquence de la guerre en Ukraine

Cette hausse est la conséquence de la guerre en Ukraine et de l’augmentation des coûts de l’énergie qui en découle. Le carburant des camions coûte plus cher. De même, les centres de tri très robotisés nécessitent de l'électricité pour fonctionner, ce qui augmente les dépenses pour les collectivités.

Cette hausse de la taxe sur les ordures ménagères s'ajoute à la taxe sur les activités polluantes décidée par le gouvernement. Ce sont les collectivités locales qui la payent. Cette taxe sur le stockage et l’élimination des déchets rapporte 600 millions d'euros de recettes à l’État par an. En trois ans, elle a plus que doublé, passant de 25 à 54 euros la tonne. Ce coût supplémentaire est répercuté par les collectivités sur les ménages.

La taxe foncière également en hausse

Des ménages qui ont déjà vu leur taxe foncière augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne en 10 ans, entre 2010 et 2020. C'est "trois fois plus que l'inflation ou les loyers", selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, auteure d'une étude sur le sujet publiée en octobre 2021.

"Cette hausse résulte de la conjonction de deux augmentations : celle des valeurs locatives (revalorisation automatique de 6,1% en 5 ans) et celle des taux votés par les collectivités territoriales", selon l'UNPI. Son président, Christophe Demerson déplore "une solution de facilité" de la part des élus locaux qui ont "besoin de recettes et se tournent vers les propriétaires".