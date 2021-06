"Plus grande terrasse de France" : la désillusion des restaurateurs à Rouen

Lancement raté pour Rouen "la plus grande terrasse de France". Non seulement à cause de la pluie mais aussi par les choix qui sont faits, expliquent les restaurateurs.

Début mai, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol faisait cette promesse de faire de la ville la plus "grande terrasse de France". Cette grande terrasse devait voir le jour ce samedi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, déjà la pluie s'est invitée au rendez-vous. Et sur les trois petites rues censées être totalement piétonnes dès ce samedi, une seule l'a finalement été.

"Il faut ramener du monde en ville"

"J'ai appris ce samedi matin que la rue n'allait pas être piétonnisée", explique à France Bleu Normandie le gérant d'un bar-tabac rue Rollon à Rouen. "Mais je ne sais pas pourquoi", souffle-t-il. La rue Rollon était censée être barricadée uniquement ce samedi. Une partie de la rue Ecuyere dès ce samedi et pour une dizaine d'autres dates jusqu'à la fin de l'été.

"Le but du jeu c'est d'animer la rue, après ça dépend du temps, forcément. Ça n'aurait pas fait grand chose ce samedi mais après le principe est bon pour cet été. Il faut ramener du monde en ville. Il faut que les gens ressortent, ils en ont besoin, ils en ont envie", explique Julien le gérant du Nash, rue Ecuyere.

Mais pour l'instant, le gérant n'a pas reçu d'informations sur cette piétonisation. "On ne sait pas si on a le droit d'aller plus loin sur les tables. J'ai appris cette piétonisation par les réseaux sociaux. On n'est pas consulté alors qu'il le faut, ça peut nous permettre d'organiser des choses avec les autres bars aussi", poursuit le gérant.

Une seule rue totalement piétonne ce samedi

Seule rue totalement piétonne ce samedi, malgré la pluie, la rue des Bouchers de Saint-Ouen. Déjà l'année dernière, elle l'avait été. "Moi je pensais que les gens ne mangeaient pas de couscous l'été et en fait ce n'est pas vrai, les rues totalement piétonnisées ça marche même si là il pleut", sourit Jamel, le gérant du Berbère.

De son côté, Kévin, salarié de The and Co affirme que "ça booste l'activité, ça redonne du cachet au quartier en attendant des travaux plus définitifs. A la base on n'a pas de terrasse. C'est une voie à double sens et le trottoir ne nous permet pas d'avoir une terrasse. Nous, pour notre activité, avoir une terrasse c'est un plus. En temps normal, on a entre 15 et 20 places. On double la surface par rapport à l'intérieur de notre salon donc c'est bonus", conclut-il.

La rue des Bouchers Saint-Ouen devrait être totalement piétonne samedi 26 juin également. Et puis à partir du 1er jusqu'au 31 août, tous les jours.