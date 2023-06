Plus qu’un seul réacteur en service à la centrale de Cattenom, l’unité numéro 4 déconnectée du réseau

Il n'y a plus qu'un seul réacteur en service à la centrale nucléaire de Cattenom. Ce jeudi, EDF a déconnecté du réseau électrique l'unité de production numéro 4, "suite à l'arrêt d'une turbine du groupe turbo-alternateur, dans une partie non nucléaire de l’installation", précise le communiqué d'EDF. Les unités numéro 1 et numéro 2 sont actuellement en arrêt programmé pour maintenance. Seule l'unité numéro 3 est en fonctionnement.

D'après les premières investigations menées par les agents d’EDF, "un défaut a été détecté au niveau du transformateur principal de l'unité de production". Une pièce qui sert à élever la tension électrique issue de l’alternateur, avant d’être transportée sur les lignes à haute-tension.

On ne sait pas encore combien de temps l'unité de production numéro 4 restera à l'arrêt. "Les équipes de la centrale poursuivent leur diagnostic puis définiront les modalités de son retour sur le réseau en toute sûreté", dit EDF, qui précise aussi que "cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel et l’environnement".