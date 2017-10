Plus que quelques jours avant la fin de l'opération "En route vers vos commerçants creusois"

L'opération, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du département, est en cours depuis le début du mois jusqu'au 31 octobre. Chaque client collecte un point à chaque passage en caisse pour ensuite espérer gagner des cadeaux. À Guéret, à une semaine de la fin, le bilan est mitigé.

Lorsqu'on demande à des passants s'ils ont entendu parlé de l'opération, la plupart répondent par la négative. Certains assurent aussi qu'ils n'ont jamais vu l'affiche. Pierre est un des seul à dire qu'il l'a déjà vu chez son marchand de journaux. Mais sans aller plus loin. "Il faut être chez les commerçants en permanence pour collecter des points, s'amuse Pierre. Prêt-à porter, à mon âge je n'achète plus rien, la boucherie, malheureusement je vais dans les grandes surfaces."

La règle ne séduit pas

Près de 70 commerçants de Guéret participent à l'événement "En route chez vos commerçants creusois". C'est la nouvelle formule de l'opération "Commerces en fête" qu'il y avait ces dernières années. La boulangerie de Maria fait partie des commerces qui proposent le jeu. Mais pour elle, c'est la règle qui pose problème. Un mois, c'est beaucoup trop court. " Le jeu aurait été bien s'il n'y avait pas autant de cases à remplir !" Maria avoue même ajouter quelques cases parfois, tout comme Nelly, qui gère une boutique de jouets. Mais elle reconnaît que ce sont surtout ces clients qui font la démarche. "Je n'ai pas non plus toujours pris le temps de présenter l'action, confie-t-elle. C'était plus par manque de temps."

Trois semaines avant la fin de l'opération, une quarantaine de Creusois avaient tout de même jouer le jeu en envoyant déjà leur carnet rempli à la chambre de commerce et d'industrie. "L'intérêt pour nous maintenant c'est d'insuffler sur la deuxième partie du jeu un petit peu plus de rythme, précise Philippe Daly, le directeur. Nous allons relancer les commerçants, communiquer auprès des consommateurs pour les inciter à revenir dans les commerces." La CCI va tenter de mobiliser notamment via les réseaux sociaux. Les points peuvent se collecter chez environ 150 commerçants en Creuse.