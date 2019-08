Plus qu'une semaine si vous souhaitez faire votre réclamation à la SFAM

Romans-sur-Isère, France

Les clients s'estimant lésés par la SFAM (Société Francaise d'Assurances Multirisques) n'ont plus que six jours pour se faire connaître auprès de l'entreprise, dont le siège est basé à Romans-sur-Isère (Drôme).

Des pratiques commerciales trompeuses

L'association de consommateurs "UFC Que Choisir" et plusieurs Directions départementales de protection des populations (DDPP) dont celle de la Drôme ou de la Loire ont enregistré des centaines de plaintes de consommateurs.

Des témoignages similaires : ils expliquent avoir acheté un téléphone portable et une tablette. Puis, le vendeur leur propose de prendre une assurance gratuite le premier mois qu'ils peuvent résilier en appelant simplement et rapidement le service client. L'intérêt : obtenir un remboursement de 30 euros sur son appareil. Parfois, le vendeur évoque seulement le remboursement. Ou encore, il assure que cette assurance ne coûte que 12 euros pour un an.

Séduits par ces arguments de vente, de nombreux clients donnent leur relevé d'identité bancaire. Et c'est à ce moment-là que la situation se corse : ces clients n'obtiennent pas de remboursement mais surtout près de 23 euros sont prélevés tous les mois par la société sur leur compte bancaire, sans leur accord.

10 millions d'euros d'amende et le remboursement des clients

Pour la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), il s'agit de pratiques commerciales trompeuses. Afin d'éviter un procès, un accord est conclu au mois de juin dernier : la SFAM s'est engagé à payer une amende de 10 millions d'euros et à rembourser les clients lésés ; à condition toutefois de formuler une réclamation auprès de l'entreprise avant le 31 août 2019.

"Si vous déposez un dossier après le 31 août il est possible et probable que la SFAM refuse de traiter le dossier"

Armel Roche, vice-président de l'association UFC Que Choisir Drôme conseille de respecter cette date butoir : "Si vous déposez un dossier après le 31 août il est possible et probable que la SFAM refuse de traiter le dossier".

"Pour la première fois une entreprise s'engage à rembourser les clients en plus de l'amende"

Il précise que cette procédure est exceptionnelle " jamais la justice n'a retenue cette méthode. Jusqu'à présent, les entreprises négociaient une amende pour ne pas avoir de procès. Puis, elles payaient l'amende et ça en restait là, il n'y avait pas de trace. Là, nous sommes dans une situation où l'entreprise s'engage à payer l'amende et en plus à rembourser les clients lésés. Il faut reconnaître que _c'est mieux qu'un procès qui dure dix ans sans avoir la certitude d'être remboursé"_.

"Si nous voulons vérifier que ce qui a été décidé a été bien appliqué et il faut une date"

Par ailleurs, fixer une date limite était nécessaire selon Armel Roche : "si nous voulons que les gens soient remboursés rapidement, si nous voulons vérifier que ce qui a été décidé a été bien appliqué et il faut une date. C'est celle du 31 août qui a été retenue. Passé cette date, nous pourrons faire des bilans et nous ferons peut-être des actions pour aller plus loin. A ce stade nous ne pouvons pas le savoir".

800 réclamations ont été recensées au mois de juillet par les services de l'Etat. Un prochain bilan sera réalisé après le 31 août.

La SFAM a pris de nouveaux engagements

Afin de faciliter les démarches des consommateurs, la SFAM a pris de nouveaux engagement cet été auprès de la DGCCRF : un formulaire a été mis en ligne sur le site de l'entreprise. Le lien est le suivant : https://sfam.eu/fr-fr/reclamation. Les demandes peuvent également être adressées par courrier.

L'UFC Que Choisir recommande d'envoyer une copie de sa réclamation à la DDPP. "Puis, il faut bien détailler les faits : la date d'achat de son appareil, la date du premier prélèvement, les échanges avec le services clients, il faut aussi relater ce que le vendeur vous a expliqué..."

Par ailleurs, la SFAM s'engage à envoyer un accusé de réception pour chaque réclamation sous quinze jours. Ensuite, la société peut demander des renseignements complémentaires. Si elle adresse une réponse positive, elle promet de procéder au remboursement dans un délai de trois semaines.

Mais l'UFC Que Choisir a déjà été contacté par plusieurs plaignants qui expliquent avoir reçu un refus. L'association va étudier les réponses de l'entreprise pour savoir si elles sont suffisamment motivées. Elle n'exclut pas non plus que certains aient souscrit à des assurances en connaissance de cause.

L'Autorité de la concurrence saisie

L'UFC Que Choisir a porté plainte contre la SFAM et sa filiale Foriou et contre la FNAC, son partenaire. L'enseigne propose les assurances de la SFAM et de Foriou. L'association a également saisi l'Autorité de la concurrence "afin de lui demander de se pencher sur les conséquences des liens qui unissent la SFAM et la Fnac (...) Avec 11 % de son capital, la SFAM est en effet le deuxième actionnaire du groupe Fnac-Darty et son PDG, Sadri Fegaier, est à la tête de 4 magasins Fnac en franchise."