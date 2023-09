Plus silencieux et moins polluants, Rives de Moselle expérimente les camions à ordures électriques

Avec l'augmentation des prix du carburant, la communauté de communes Rives de Moselle veut passer à l'écomobilité pour faire des économies. En ce moment, elle réalise une étude pour changer sa flotte de camion benne et teste des véhicules électriques. Depuis cinq jours, la collecte des déchets s'effectue grâce à un camion entièrement électrique prêté par Renault le temps de l'expérimentation. Selon Jean-Luc Queuniez, le vice-président de Rives de Moselle en charge des déchets, les avantages sont nombreux : "C'est moins polluant et on pourrait faire des économies sur le carburant mais aussi sur l'entretien. Chaque camion nous coute 10 000 euros par an d'entretien, avec le thermique il n'y en a pas".

Mais ce changement a un coût, il faut compter 400 000 euros pour un camion benne électrique contre 215 000 pour un thermique.

Moins de bruit, plus de confort

Les éboueurs de la communauté de communes ont déjà adopté ce camion à ordure électrique. Selon Julien, ripeur depuis neuf ans : "avec un camion classique on travaille dans le bruit, là on entend mieux les voitures arriver et on se sent plus en sécurité, ça change complètement notre métier." La cabine change aussi, elle est équipée d'une caméra 360°, ce qui permet au chauffeur d'avoir une vue sur les angles morts du camion. "C'est bien pour les piétons, les ripeurs etc. c'est aussi plus confortable au niveau de la conduite, il y a moins d'accoups et de vibrations dans la cabine", explique Julien, chauffeur depuis cinq ans.

Rives de Moselle doit aussi évaluer les camions qui roulent à l'hydrogène ou au gaz vert avant de prendre sa décision et d'investir.